Американська акторка Крістіна Епплгейт, відома за роллю у серіалі "Одружені… та з дітьми", повідомила про стан свого здоров'я. Вона розповіла, що цього року у неї діагностували розсіяний склероз.

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Крістіна Епплгейт хворіє на розсіяний склероз

Акторка розповіла, що її підтримують, а тому вона продовжує боротьбу. Однак зірка попросила прихильників, щоб вони не переходили межу її приватного життя.

"Привіт друзі. Кілька місяців тому мені поставили діагноз "розсіяний склероз". Це була дивна подорож. Але мене дуже сильно підтримували люди, у яких теж є це захворювання. Це був важкий шлях. Але, як всі ми знаємо, дорога триває. Якщо тільки хто-небудь її не заблокують", – повідомила знаменитість.

Один з моїх друзів, у якого теж розсіяний склероз, сказав: "Ми прокидаємося і робимо те, що нам слід". І це те, що роблю я. Так що тепер, поки я проходжу через це, я прошу права на приватне життя,

– поділилась Крістіна Епплгейт.

Зверніть увагу. Розсіяний склероз – це хронічне захворювання центральної нервової системи, що прогресує та може розвинутися у будь-якому віці. При розсіяному склерозі імунна система повністю знищує захисну оболонку, яка захищає нерви (мієлінова оболонка). Внаслідок цього руйнується взаємозв’язок між мозком та іншими частинами тіла. Через це пошкоджуються нерви.

Що відомо про Крістіну Епплгейт

Акторка здобула популярність після ролі у серіалі "Одружені… та з дітьми", в якому знімалась у 17 років. Також вона зіграла сестру Рейчел у серіалі "Друзі", за що отримала премію Еммі. Її 4 рази номінували на "Золотий глобус".

Крістіна Епплгейт була одружена з Джонатаном Шаїхом, але згодом подружжя розлучилося. З 2008 року акторка зустрічалась з Мартіном Ленобле. У 2011 році вона народила доньку, а ще через 2 роки пара зіграла весілля.

Крістіна Епплгейт не вперше бореться за здоров'я. У 2008 році вона повністю видалила груди через рак молочних залоз. Це рішення було радикальним, але більш надійним. Через 9 років їй видалили яєчники та фаллопієві труби.

Зазначимо, що про свою хворобу відверто заявляла Сальма Блер – голлівудська акторка, яка у 2018 році зізналась, що хворіє на розсіяний склероз. Їй зробили пересадку стовбурових клітин і призначили курс хімієтерапії. Внаслідок цього вона втратила волосся, імунітет постраждав. Однак знаменитість і надалі налаштована оптимістично.