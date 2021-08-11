52-річний актор записав відеозвернення, в якому не лише розповів про свою проблему, а й закликав прихильників частіше відвідувати дерматологів та користуватися сонцезахисним кремом.

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