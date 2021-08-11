52-річний актор записав відеозвернення, в якому не лише розповів про свою проблему, а й закликав прихильників частіше відвідувати дерматологів та користуватися сонцезахисним кремом.
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Г'ю Джекман про підозру на рецидив раку
Актор нещодавно зробив біопсію шкіри, після результатів якої лікарі запідозрили в нього рецидив онкології. У Джекмана розвинулася базальноклітинна карцинома – найпоширеніший тип раку шкіри.
Зараз Г'ю перебуває на зйомках, однак після завершення планує зробити повторний тест. Чоловік вважає, що лікарі не правильно взяли аналіз, тому прагне переконатися в точності хвороби.
Після знімань ще раз здам аналізи. Знаю, що робив це нещодавно, але краще переконатися,
– зазначив Джекман.
Актор звернувся до фанатів. Він закликав частіше робити обстеження шкіри й обов'язково користуватися сонцезахисним кремом. Подібні захворювання можуть розвинутися в будь-кого. Також він подякував усім прихильникам за підтримку.
Я бачу та читаю ваші коментарі. Буду щасливим, якщо завдяки моєму допису хоча б одна людина піде до дерматолога й перевіриться. Дякую всім за підтримку,
– додав Г'ю.
Хвороба Г'ю Джекмана
- У 2013 році актор помітив на носі невеличку плямку. Згодом у нього діагностували онкологію.
- Джекману провели операцію та видалили 3 злоякісних утворення з носа та одне з плеча.
- У 2017 році кумир мільйонів переніс шосту операцію проти раку.