Зірка "Карткового будинку" Робін Райт прилетіла до України на саміт перших леді
Джерело:24 канал
Знаменита голлівудська акторка Робін Райт відвідала Україну! Зірка прибула до Києва, де стала гостею саміту перших леді та джентльменів, заснованого Оленою Зеленською.
Американська акторка Робін Райт, найбільш відома за роллю у фільмі "Картковий будинок", відвідала Україну. Вона прибула на саміт перших леді та джентльменів, що проходить у Києві в Софії Київській.
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Робін Райт на саміті в Києві
Знаменитість стала спеціальною гостею саміту, який організувала Олена Зеленська. Вона є одною зі світових лідерів думок. Поява Робін Райт стала справжнім сюрпризом для всіх присутніх.
Багато часу вже минуло, 15-16 місяців. Ми не подорожували, не їздили, ми сиділи в Zoom. Не робота – дім, а тільки дім... Жінки, які живуть в зонах конфлікту, весь час живуть в умовах пандемії, війни й бідності,
– сказала акторка в інтерв'ю КП.
Робін Райт додала, що почала допомагати жінкам у Конго у 2011 році, коли й відвідала цю країну. Вона вважає, що Конго – "найгірше місце для жінок у світі".
Образ Робін Райт
Знаменитість з'явилась на заході у бездоганному та стриманому образі. Вона постала перед камерами в білій сорочці та чорному костюмі, що складався з жакета та вузьких штанів.
Робін Райт поєднала вбрання з босоніжками в тон, доповнивши образ сережками. Вона вклала волосся локонами, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Робін Райт на саміті перших леді й джентльменів / Фото Альони Чернецької, 24 канал
Робін Райт на саміті перших леді й джентльменів / Фото Альони Чернецької, 24 канал
Що відомо про Робін Райт
- Під час навчання у школі Робін працювала фотомоделлю, а згодом захотіла стати акторкою. Після невеликих ролей вона зіграла Келлі Кепвелл у мильній опері "Санта-Барбара", за що тричі була номінована на Еммі.
- Світову славу актриса здобула після ролі у фільмі "Форрест Гамп", де була партнеркою Тома Генкса. Знімалась також у стрічках "Диво-жінка", "Будинок на краю світу", "Таємний потяг".
- У 2013 році Робін Райт зіграла роль у серіалі "Картковий будинок". За неї отримала нагороду "Золотий глобус" та була номінована на Еммі.
- Робін Райт – не вперше в Україні. Вона була тут у 2019 році.