У понеділок, 23 серпня, Олена Зеленська відкрила саміт перших леді та джентльменів. На заході зібралися чоловіки та дружини світових лідерів, що планують обговорити важливі питання.

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Олена Зеленська про важливість інституту перших леді

Перша леді України зазначила, що існують такі питання, що потребують першочергового розв'язання. Однак лідери країн не завжди мають на них час. Тож Зеленська прагнула створити міжнародний майданчик, що зайнявся б розв'язанням таких проблем.

Під ними дружина президента мала увазі соціально важливі теми – рівні можливості, розвиток людини, доступ до освітніх та медичних послуг. Глави держав частіше зосереджують увагу не на цих питаннях, а фінансових кризах, безпеці та війнах.

На мою думку, якби саме цим темам був присвячений основний час, у світі не так глобально стояли питання безпеки та ядерної та хімічної зброї,

– наголосила перша леді України.

Олена Зеленська зазначила, що інститут перших леді та джентльменів може стати впливовим і допомагати позбуватися різних проблем. За її словами, він пройшов велику трансформацію за всі роки. Якщо раніше говорили про вбрання та зовнішній вигляд перших леді, то тепер більшу увагу звертають на те, чим дружини президентів займаються.

Якщо раніше перших леді часто сприймали як яскравий протокольний додаток до глави держави, то зараз всі нарешті бачать, що це самостійні й самодостатні, упевнені особистості. Не об'єкт для пліток та обговорення, а реальна сила. М'яка, але сила,

– заявила Олена Зеленська.

Упродовж дня дружини та чоловіки лідерів держав обговорюватимуть можливості співпраці, розв'язування важливих питань заради майбутнього, подолання криз. Перша леді України висловила віру в те, що перший саміт такого типу зможе стати звичним явищем та об'єднати однодумців.

"Якщо кількість загроз зростає, то, відповідно, має зростати кількість майданчиків, форматів та інструментів для їх вирішення. Тому Україна виступила з ініціативою провести цей саміт та започаткувати нову традицію", – сказала Олена Зеленська.

Трансляція саміту перших леді та джентльменів: дивіться відео онлайн

Що відомо про саміт перших леді та джентльменів