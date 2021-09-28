Пара є дуже енергійною та непосидючою, тому новий рік народження Михайла вони поїхали відзначати в Цюрих, Швейцарію. Саме там чоловік приймає вітання від своїх друзів та коханої. У коментарях його привітало також подружжя Решетників.

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Пом'ятий костюм і обличчя, але ще немає відчуття 32… А ще я зустрів тебе, Аню, – головний подарунок з бантом на сідницях. Коротше, з днем народження мене, спасибі всім за привітання! Обіймаю міцно, до хрускоту,

– написав зірка "Холостяка-11".



Михайло Заливако святкує 32-й день народження / Фото з інстаграму чоловіка

"День народження у мого ведмедика", – Анна

Не обійшлась без публічних привітань Анна Богдан у своєму інстаграмі.

"Сьогодні дуже незвичайний день. І це не тому, що на вулиці гарна погода, не тому, що ми в новому місці або в іншій країні! А тому, що сьогодні день народження у мого ведмедика. Всі мої вітання були сказані йому особисто, підкріплені обіймами і поцілунками", – зізналась дівчина.



Михайло Заливако та Анна Богдан у Швейцарії / Фото з інстаграму блогера

Що Михайло, що Анна потішили шанувальників промовистими спільним фото на тлі чарівних краєвидів Цюриха. Скільки днів там пробуде пара – невідомо, адже всього кілька днів тому вони побували в Італії.



Щасливі Михайло Заливако та Анна Богдан у Швейцарії / Фото з інстаграму Анни