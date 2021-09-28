Пара является очень энергичной и непоседливой, поэтому новый год рождения Михаила они поехали отмечать в Цюрих, Швейцарию. Именно там мужчина принимает поздравления от своих друзей и любимой. В комментариях его поздравили также супруги Решетники.

Читайте также Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, были ли настоящими конфликты девушек на шоу

Мятый костюм и лицо, но еще нет ощущения 32... А еще я встретил тебя, Аня, – главный подарок с бантом на ягодицах. Короче, с днем рождения меня, спасибо всем за поздравления! Обнимаю крепко, до хруста,

– написал звезда "Холостяка-11".



Михаил Заливако празднует 32-й день рождения / Фото из инстаграма мужчины

"День рождения у моего мишки", – Анна

Не обошлась без публичных поздравлений Анна Богдан в своем инстаграме.

"Сегодня очень необычный день. И это не потому, что на улице хорошая погода, не потому, что мы в новом месте или в другой стране! А потому, что сегодня день рождения у моего мишки. Все мои поздравления были сказаны ему лично, подкреплены объятиями и поцелуями", – призналась девушка.



Михаил Заливако и Анна Богдан в Швейцарии / Фото из инстаграма блогера

Что Михаил, что Анна порадовали поклонников красноречивыми совместными фото на фоне очаровательных пейзажей Цюриха. Сколько дней там пробудет пара – неизвестно, ведь всего несколько дней назад они побывали в Италии.



Счастливые Михаил Заливако и Анна Богдан в Швейцарии / Фото из инстаграма Анны