37-річний ірландський актор Ейдан Тернер одружився з дівчиною Кейтлін Фіцджеральд після трирічного роману. Закохані обмінялися обітницями на таємній церемонії в Італії. Пара досі тримає весілля в секреті, однак зірку "Хоббіта" вже встигли побачити з обручкою.

Ейдан Тернер уклав шлюб з на рік старшою акторкою Кейтлін Фіцджеральд, роман з якою закрутив на зйомках фільму "Людина, яка вбила Гітлера, а потім – снігову людину". Весілля відбулося в Італії одразу після того, як завершилися зйомки його нового проєкту "Леонардо". У серіалі актор грає художника Леонардо да Вінчі.

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Як інформують інсайдери, Ейдан Тернер ніколи не поспішав одружуватися й чекав, коли зустріне "ту саму". Схоже, Кейтлін Фіцджеральд – кохання всього його життя, адже близькі вважають їх ідеальною парою.

Вони шалено закохані і не могли дочекатися, коли їхні графіки дозволять їм одружитися. Вони обоє зберігають приватність, і церемонію тримали в таємниці, але Ейдана вже побачили з обручкою,

– йдеться в джерелі.

Додамо, зірки й справді не люблять виставляти особисте життя на публіку й оберігають своє кохання від папараці та преси. Після зйомок фентезі "Людина, яка вбила Гітлера, а потім – снігову людину" їх кілька разів бачили разом на прогулянках і червоних доріжках, однак актори жодним чином не коментували особисте життя.