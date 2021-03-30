37-летний ирландский актер Эйдан Тернер женился на девушке Кейтлин Фицджеральд после трехлетнего романа. Влюбленные обменялись обетами на тайной церемонии в Италии. Пара до сих пор держит свадьбу в секрете, однако звезду "Хоббита" уже успели увидеть с кольцом.

Эйдан Тернер заключил брак с на год старшей актрисой Кейтлин Фицджеральд, роман с которой закрутил на съемках фильма "Человек, который убил Гитлера, а затем – снежного человека". Свадьба состоялась в Италии сразу после того, как завершились съемки его нового проекта "Леонардо". В сериале актер играет художника Леонардо да Винчи.

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Как информируют инсайдеры, Эйдан Тернер никогда не спешил жениться и ждал, когда встретит "ту самую". Похоже, Кейтлин Фицджеральд – любовь всей его жизни, так как близкие считают их идеальной парой.

Они безумно влюблены и не могли дождаться, когда их графики позволят им пожениться. Они оба сохраняют приватность, и церемонию держали в тайне, но Эйдана уже увидели с обручальным кольцом,

– говорится в источнике.

Добавим, звезды действительно не любят выставлять личную жизнь на публику и оберегают свою любовь от папарацци и прессы. После съемок фэнтези "Человек, который убил Гитлера, а затем – снежного человека" их несколько раз видели вместе на прогулках и красных дорожках, однако актеры никак не комментировали личную жизнь.