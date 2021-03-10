46-річна американська акторка Хлоя Севіньї одружилась з коханим Сінішом Маковичем. Весілля відбулось минулого року й так і залишилося б таємним, якби зірка публічно не привітала обранця з першою річницею подружнього життя. Вона показала фото з розпису та зворушила лаконічним привітанням.

Зірка фільму "Хлопці не плачуть" приголомшила світ новиною, нетипово оголосивши про офіційний шлюб з артдиректором нью-йоркської галереї Сінішом Маковичем. Закохані таємно одружилися після роману, який тривав близько року.

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Хлоя Севіньї таємно вийшла заміж

У своєму профілі в інстаграмі з майже 900-тисячною аудиторією підписників акторка опублікувала перше і єдине фото з весілля, яке потрапило в мережу. Рік тому пара влаштувала скромну церемонію, обравши для розпису чорні вбрання.

Сініш Макович позував у чорному костюмі та білій сорочці, а Хлоя Севіньї – в обтислій сукні довжини міді з довгими рукавами і закритим декольте, яка вигідно підкреслила округлий животик. Вагітна наречена довершила весільний образ шкіряними ботфортами на високих підборах, а з традиційних аксесуарів обрала білу фату та ніжний букет конвалій. Схоже, зірка не надто переймалась своїм look, адже коротке волосся вона вклала назад, а обличчя залишила без косметики.

Одружилися в понеділок, 9 березня 2020 року. З річницею, моя любов,

– написала актриса.

Цей шлюб став першим як для Хлої Севіньї, так і для Сініша Маковича. Акторка одружувалася на останньому терміні вагітності, адже вже на початку травня вона вперше стала мамою. Новонародженого первістка зірка показала за кілька днів після пологів. Хлопчика назвали Ванею.