44-річний актор наважився відверто розповісти про сексуальну орієнтацію та особисте життя у своїх мемуарах "You Can't Be Serious ("Ти ж не серйозно"). Свого партнера він зустрів, коли працював в адміністрації Барака Обами, коли той був президентом. З 2009 по 2011 роки Пенн обіймав посаду помічника голови відділу зі зв'язків з громадськістю.

"Я виявив свою сексуальність відносно пізно у порівнянні з багатьма іншими людьми", – заявив актор та додав, що відчував велику підтримку від батьків та друзів, яким він розповів про стосунки з Джошем. Щоправда, його коханий та рідні не люблять уваги, тому весілля організувати їм буде вкрай складно.

"Очевидно, що я заручений з чоловіком, і наші сім'ї будуть на весіллі. Зараз є великі розбіжності у тому, чи це буде велике весілля чи крихітне. Я хочу велике індійське весілля. Джош ненавидить увагу, тому ми повинні знайти "золоту середину", – додав зірка серіалу "Доктор Хаус".

Що відомо про Кела Пенна