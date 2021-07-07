Зірковий бейбі-бум продовжується! Скарлетт і Колін приєднаються до числа тих знаменитостей, які стали батьками в час пандемії коронавірусу.

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Скарлетт Йоганссон вдруге вагітна

36-річна акторка приховує особливий стан від громадськості. Вона не відвідує світські заходи та не публікує нові фото. Вагітність знаменитості розсекретив інсайдер, який повідомив, що вона вже зовсім скоро має народжувати.

Скарлетт вже скоро має народити. І я знаю, що вони з Коліном дуже раді цьому,

– розповіло джерело.

Про другу вагітність зірки Голлівуду знали лише найближчі люди. Прихильники зауважують, що Йоганссон днями не була присутня на заходах з нагоди прем'єри "Чорної вдови", де вона зіграла головну роль та була додатковим продюсером. Акторка виходила на відеозв'язок, проте позувала так, що її живота не було видно.



Скарлетт Йоганссон і Колін Жост на Оскарі-2020 / Фото Getty Images

Додамо, акторка та комік одружилися минулої осені. До цього вони зустрічалися 3 роки. Для Скарлетт цей шлюб став другим, а от для Коліна – першим.

Раніше Йоганссон була одружена з французьким журналістом Роменом Доріакою. Від нього зірка виховує 6-річну доньку Роуз.