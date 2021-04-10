Известная американская актриса Мена Сувари, звезда фильма "Американский пирог", и ее муж Майкл Хоуп впервые стали родителями. У пары родился сын.

42-летняя американская актриса объявила и имя сына, которого назвала в честь покойного отца Майкла Кристофером Александром. Об этом представители супругов сообщили изданию.

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Мена Сувари стала мамой

Актриса и ее муж после долгого ожидания на беременность наконец осуществили свою мечту. По словам друзей Мены Сувари и Майкла Хоупа, новоиспеченная мама и ее малыш чувствуют себя хорошо.

Напомним, что звезда фильмов "Американский пирог" и "Красота по-американски" вышла замуж в третий раз 3 года назад. Она вышла замуж за Майкла Хоупа – церемония была очень скромной, а на свадьбе присутствовали только близкие и родственники влюбленных.

Что известно о беременности Мены Сувари

В конце октября прошлого года знаменитость поразила сеть фото, которое опубликовала на своей странице. Она показала миловидный кадр, где появилась с заметно округлым животом. В заметке Мена призналась, что ожидает первенца. Тогда она подчеркнула, что это лучший подарок в ее жизни.

Пройдя через все травмы и борьбу, минуя все сомнения, наш маленький ангел выбрал нас. Мне никогда не хватит слов, чтобы описать мою любовь к этой прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, и я никогда не перестану пытаться дать ей лучшую жизнь. Ты все, что я когда-либо хотела, и самое важное, что когда-нибудь будет иметь значения,

– написала тогда Мена Сувари.