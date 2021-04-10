Звезда "Американского пирога" Мена Сувари впервые стала мамой
Известная американская актриса Мена Сувари, звезда фильма "Американский пирог", и ее муж Майкл Хоуп впервые стали родителями. У пары родился сын.
Источник:People
42-летняя американская актриса объявила и имя сына, которого назвала в честь покойного отца Майкла Кристофером Александром. Об этом представители супругов сообщили изданию.
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Мена Сувари стала мамой
Актриса и ее муж после долгого ожидания на беременность наконец осуществили свою мечту. По словам друзей Мены Сувари и Майкла Хоупа, новоиспеченная мама и ее малыш чувствуют себя хорошо.
Напомним, что звезда фильмов "Американский пирог" и "Красота по-американски" вышла замуж в третий раз 3 года назад. Она вышла замуж за Майкла Хоупа – церемония была очень скромной, а на свадьбе присутствовали только близкие и родственники влюбленных.
Что известно о беременности Мены Сувари
В конце октября прошлого года знаменитость поразила сеть фото, которое опубликовала на своей странице. Она показала миловидный кадр, где появилась с заметно округлым животом. В заметке Мена призналась, что ожидает первенца. Тогда она подчеркнула, что это лучший подарок в ее жизни.
Пройдя через все травмы и борьбу, минуя все сомнения, наш маленький ангел выбрал нас. Мне никогда не хватит слов, чтобы описать мою любовь к этой прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, и я никогда не перестану пытаться дать ей лучшую жизнь. Ты все, что я когда-либо хотела, и самое важное, что когда-нибудь будет иметь значения,
– написала тогда Мена Сувари.
- Ранее она давала интервью изданию People, где объявила пол первенца и приблизительную дату родов. Актриса рассказала, что они с Майклом Хоупом уже давно хотели стать родителями, но им никак не удавалось. Звезда постоянно следила за своим состоянием и очень долго ждала особого состояния. Из-за постоянных неудачных попыток Мена Сувари находилась в напряженном состоянии.
- После разочарования актриса решила сосредоточиться на карьере и отправилась на съемки в другой штат. Там она почувствовала внезапные перемены в самочувствии, сначала женщина думала, что это из-за временного пояса, но впоследствии сделала тест на беременность.
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