Катерина Кухар є однією з найпопулярніших балерин у світі. Вона часто гастролює як в Україні, так і за кордоном, постійно тішить шанувальників своїм талантом. А також артистка завжди підбирає вишукані вбрання, які зі сцени виглядають просто неймовірно. У яких образах можна побачити приму-балерину – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.
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Репертуар Катерини Кухар
- "Ромео і Джульєтта" – Джульєтта;
- "Сильфіда" – Сильфіда;
- "Лускунчик" – Маша;
Катерина Кухар в образі Маші: дивіться відео онлайн
- "Вікінги" – княгиня Єлизавета;
- "Віденський вальс" – Анелі;
- "Даніела" – Софі;
- "Білосніжка" – Білосніжка;
- "Попелюшка" – Попелюшка;
- "Чіполліно" – Редиска;
- "Русалонька" – Русалонька;
- "Коппелія!" – Сванільда;
- "Лісова пісня" – Мавка;
- "Корсар" – Гюльнара;
- "Спляча красуня" – Аврора, принцеса Флоріна;
- "Жізель" – Жізель;
- "Весілля Фігаро" – Сюзанна;
- "Володар Борисфену" – Октавія;
- "Каприси" – Мрія;
- "Дон Кіхот" – Китрі;
- "Кармен-сюїта" – Кармен;
Катерина Кухар в образі Кармен: дивіться відео онлайн
- "Пахіта – Пахіта;
- "Майстер і Маргарита" – Маргарита;
- "Петрушка" – Балерина;
- "Грек Зорба" – Марина;
- "Раймонда" – Раймонда;
- "Шехеразада" – Зобеїда;
Катерина Кухар в образі Зобеїди: дивіться відео онлайн
- "Есмеральда" – Есмеральда;
- "Лебедине озеро" – Одетта, Одиллія.
Найкращі сценічні вбрання
Балетні костюми Катерини Кухар / Фото з інстаграму прими-балерини
Визначні цитати прими-балерини
Балет – це характер.
- Щоб щодня відчувати жагу до життя, людині потрібно оточувати себе прекрасним.
Тіло, рухи та вираз обличчя інколи можуть сказати більше, ніж слова.
- Вірте в диво, свої сили і тоді все обов'язково вийде!
Найголовніше в житті – саме життя. Його ритм, аромат, смак, колір, вміння насолоджуватися кожним днем. Жінка має бути живою! Чуттєвою! Справжньою! Вміти створювати навколо себе особливий простір. І артисти мають жити повніше, щоб була можливість передати глядачеві накопичений досвід, емоції, знання.
- Успіх приходить до працелюбних, везіння в будь-який час може покинути людину, але успіх залишиться назавжди, якщо вона щоденно працює, не покладаючи рук.
Танцівниця чи танцівник не можуть бути без дисципліни, працьовитості та правильного фанатизму. А також в них обов'язково мають бути гострий розум, бездоганна координація, вміння бачити, відчувати, музикальність та багато іншого.