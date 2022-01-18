Катерина Кухар є однією з найпопулярніших балерин у світі. Вона часто гастролює як в Україні, так і за кордоном, постійно тішить шанувальників своїм талантом. А також артистка завжди підбирає вишукані вбрання, які зі сцени виглядають просто неймовірно. У яких образах можна побачити приму-балерину – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Дивіться також Кар'єра моделі та булінг у школі: цікаві факти про Олю Полякову в її день народження

Репертуар Катерини Кухар

"Ромео і Джульєтта" – Джульєтта;

"Сильфіда" – Сильфіда;

"Лускунчик" – Маша;

Катерина Кухар в образі Маші: дивіться відео онлайн

"Вікінги" – княгиня Єлизавета;

"Віденський вальс" – Анелі;

"Даніела" – Софі;

"Білосніжка" – Білосніжка;

"Попелюшка" – Попелюшка;

"Чіполліно" – Редиска;

"Русалонька" – Русалонька;

"Коппелія!" – Сванільда;

"Лісова пісня" – Мавка;

"Корсар" – Гюльнара;

"Спляча красуня" – Аврора, принцеса Флоріна;

"Жізель" – Жізель;

"Весілля Фігаро" – Сюзанна;

"Володар Борисфену" – Октавія;

"Каприси" – Мрія;

"Дон Кіхот" – Китрі;

"Кармен-сюїта" – Кармен;

Катерина Кухар в образі Кармен: дивіться відео онлайн

"Пахіта – Пахіта;

"Майстер і Маргарита" – Маргарита;

"Петрушка" – Балерина;

"Грек Зорба" – Марина;

"Раймонда" – Раймонда;

"Шехеразада" – Зобеїда;

Катерина Кухар в образі Зобеїди: дивіться відео онлайн

"Есмеральда" – Есмеральда;

"Лебедине озеро" – Одетта, Одиллія.

Найкращі сценічні вбрання

Балетні костюми Катерини Кухар / Фото з інстаграму прими-балерини

Визначні цитати прими-балерини

Балет – це характер.

Щоб щодня відчувати жагу до життя, людині потрібно оточувати себе прекрасним.

Тіло, рухи та вираз обличчя інколи можуть сказати більше, ніж слова.

Вірте в диво, свої сили і тоді все обов'язково вийде!

Найголовніше в житті – саме життя. Його ритм, аромат, смак, колір, вміння насолоджуватися кожним днем. Жінка має бути живою! Чуттєвою! Справжньою! Вміти створювати навколо себе особливий простір. І артисти мають жити повніше, щоб була можливість передати глядачеві накопичений досвід, емоції, знання.

Успіх приходить до працелюбних, везіння в будь-який час може покинути людину, але успіх залишиться назавжди, якщо вона щоденно працює, не покладаючи рук.

Танцівниця чи танцівник не можуть бути без дисципліни, працьовитості та правильного фанатизму. А також в них обов'язково мають бути гострий розум, бездоганна координація, вміння бачити, відчувати, музикальність та багато іншого.