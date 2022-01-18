Катерина Кухар є однією з найпопулярніших балерин у світі. Вона часто гастролює як в Україні, так і за кордоном, постійно тішить шанувальників своїм талантом. А також артистка завжди підбирає вишукані вбрання, які зі сцени виглядають просто неймовірно. У яких образах можна побачити приму-балерину – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

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  • "Ромео і Джульєтта" – Джульєтта;
  • "Сильфіда" – Сильфіда;
  • "Лускунчик" – Маша;

Катерина Кухар в образі Маші: дивіться відео онлайн

  • "Вікінги" – княгиня Єлизавета;
  • "Віденський вальс" – Анелі;
  • "Даніела" – Софі;
  • "Білосніжка" – Білосніжка;
  • "Попелюшка" – Попелюшка;
  • "Чіполліно" – Редиска;
  • "Русалонька" – Русалонька;
  • "Коппелія!" – Сванільда;
  • "Лісова пісня" – Мавка;
  • "Корсар" – Гюльнара;
  • "Спляча красуня" – Аврора, принцеса Флоріна;
  • "Жізель" – Жізель;
  • "Весілля Фігаро" – Сюзанна;
  • "Володар Борисфену" – Октавія;
  • "Каприси" – Мрія;
  • "Дон Кіхот" – Китрі;
  • "Кармен-сюїта" – Кармен;

Катерина Кухар в образі Кармен: дивіться відео онлайн

  • "Пахіта – Пахіта;
  • "Майстер і Маргарита" – Маргарита;
  • "Петрушка" – Балерина;
  • "Грек Зорба" – Марина;
  • "Раймонда" – Раймонда;
  • "Шехеразада" – Зобеїда;

Катерина Кухар в образі Зобеїди: дивіться відео онлайн

  • "Есмеральда" – Есмеральда;
  • "Лебедине озеро" – Одетта, Одиллія.

Балетні костюми Катерини Кухар / Фото з інстаграму прими-балерини

Балет – це характер.

  • Щоб щодня відчувати жагу до життя, людині потрібно оточувати себе прекрасним.

Тіло, рухи та вираз обличчя інколи можуть сказати більше, ніж слова.

  • Вірте в диво, свої сили і тоді все обов'язково вийде!

Найголовніше в житті – саме життя. Його ритм, аромат, смак, колір, вміння насолоджуватися кожним днем. Жінка має бути живою! Чуттєвою! Справжньою! Вміти створювати навколо себе особливий простір. І артисти мають жити повніше, щоб була можливість передати глядачеві накопичений досвід, емоції, знання.

  • Успіх приходить до працелюбних, везіння в будь-який час може покинути людину, але успіх залишиться назавжди, якщо вона щоденно працює, не покладаючи рук.

Танцівниця чи танцівник не можуть бути без дисципліни, працьовитості та правильного фанатизму. А також в них обов'язково мають бути гострий розум, бездоганна координація, вміння бачити, відчувати, музикальність та багато іншого.