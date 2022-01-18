Відома українська танцівниця та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар сьогодні, 18 січня, святкує 40-річчя. З нагоди свята вона опублікувала нові чуттєві фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Особливі фото Катерини Кухар

Прима-балерина поділилась миловидними артпортретами авторства Оксани Шевчук. Катерина Кухар позувала перед камерою з оголеними плечима, прикривши груди руками.

Артистка прикрасила волосся синіми та фіолетовими гортензіями, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями, а губи нафарбувала бежевою помадою.

Ну, привіт, 40! Не такі ви й страшні,

– підписала кадри танцівниця.



Катерина Кухар / Фото з інстаграму зірки



Катерина Кухар / Фото з інстаграму зірки

Зірки вітають Кухар у мережі

Катерина Кухар отримує безліч привітань та побажань не лише від шанувальників, але й від українських знаменитостей: