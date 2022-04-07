За словами Євгена Клопотенка, його телефон вночі зазвичай перебуває виключеним або у беззвучному режимі. Але з дивних причин тієї ночі до нього змогла додзвонитись його партнерка по бізнесу Ірина Поперечнюк і повідомила страшну звістку.

До слова Євген Клопотенко готує для тероборони у своєму ресторані: чим частує іменитий шеф-кухар

Сказала: "Женя, все, розпочалася війна, треба терміново евакуюватись". А я не розумів, що відбувається, я був сонним, але всі речі мав зібраними. Було дуже страшно, незрозуміло, але всього за 3 хвилини я прокинувся, сів в машину, заїхав забрати всю родину і ми виїхали за місто. Десь о 5 ранку були вже за Києвом – це було дуже швидко, і я не встиг навіть нічого подумати – треба їхати, не треба, що робити – просто поїхали,

– розповів Євген.

Він додав, що вже потім побачив, що відбувається, але їхати назад не було змоги, бо чоловік не знав, чи обстрілюють весь Київ, чи лише якусь частину. "Це було досить незрозуміло і страшно", – підсумував Клопотенко.



Євген Клопотенко розповів, як його застала війна у Києві / Фото Наталі Боднар, 24 канал

Зараз шеф-кухар додає, що настрій у Києві залишається бойовим, хоча бувають "хвилі", як і в кожної людини. Його ресторан "Сто років тому вперед" і персонал продовжують працювати та зберігати позитив.

"Він змінюється кожний день, як і у всіх – від суперкрутого до суперпоганого, одним словом – хвилі, абсолютно ніякої стабільності. Але ресторан та люди працюють, тому мені здається, що все супер, вони тримаються, молодці", – каже шеф.

Важливо: найближчим часом слідкуйте за повною розмовою з Євгеном Клопотенком у рамках проєкту " Інтерв'ю24"

Зараз Євген Клопотенко проживає у Львові та у перші тижні війни в Україні відкрив новий бізнес – бістро "Інші". У ньому усі гості можуть обрати на вибір 2 меню – за страви у першому доведеться платити, а в іншому – ні. Це для того, аби люди, які перебрались з небезпечних територій чи просто ті, які не мають змоги скуштувати їжу, не були обділеними, а ситими.