По словам Евгения Клопотенко, его телефон ночью обычно находится выключенным или в беззвучном режиме. Но по странным причинам в ту ночь смогла дозвониться его партнерша по бизнесу Ирина Поперечнюк и сообщила страшное известие.

К слову Евгений Клопотенко готовит для терробороны в своем ресторане: чем угощает именитый шеф-повар

Сказала: "Женя, все, началась война, надо срочно эвакуироваться". А я не понимал, что происходит, я был сонным, но все вещи были собраны. Было очень страшно, непонятно, но всего через 3 минуты я проснулся, сел в машину, заехал забрать всю семью и мы выехали за город. Где-то в 5 утра были уже за Киевом – это было очень быстро, и я не успел даже ничего подумать – нужно ехать, не нужно, что делать – просто уехали,

– рассказал Евгений.

Он добавил, что уже потом увидел, что происходит, но ехать назад не было возможности, потому что мужчина не знал, обстреливают ли весь Киев или только какую-то часть. "Это было довольно непонятно и страшно", – подытожил Клопотенко.



Евгений Клопотенко рассказал, как его застала война в Киеве / Фото Натали Боднар, 24 канал

Сейчас шеф-повар добавляет, что настроение в Киеве остается боевым, хотя бывают волны, как и у каждого человека. Его ресторан "Сто років тому вперед" и персонал продолжают работать и сохранять позитив.

"Он меняется каждый день, как и у всех – от суперкрутого до суперплохого, одним словом – волны, абсолютно никакой стабильности. Но ресторан и люди работают, поэтому мне кажется, что все супер, они держатся, молодцы", – говорит шеф.

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