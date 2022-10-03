Зібрали 4 мільйони, – Харчишин поділився, чому і як "Друга ріка" відновила концертну діяльність

Повномасштабна війна Росії проти України дещо призупинила культурне життя в наші державі з тих чи інших причин. Тому, чимало українських гуртів вирушили у турне закордон, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. Він також зазначив, що вперше за час повномасштабного вторгення Росії, виконавці виступатимуть у Києві.

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"У нас було багато концертів закордоном, ми проїхати 2 частини європейського турне і мали декілька концертів в Україні, у тих містах, де було більш-менш безпечно", – каже Харчишин.

За словами соліста "Другої ріки", в межах турне, обходили Київ не тому, що не хотіли виступати, а через повномасштабне вторгнення.

Ми повернулись до виконання своїх зобов’язань перед глядачами, лише трохи трансформували наш виступ. Наші концерти благочинні, ми саме цим і займались впродовж нашої концертної діяльності,

– каже Валерій Харчишин.

Детальніше про концерти "Другої ріки" в час війни: дивіться відео

Збір на ЗСУ через концерти "Другої ріки"

За словами Харчишина,потреби ЗСУ невичерпні, постійно потрібно щось і фактично робимо все те, що і раніше. На жаль, не у всіх містах є можливість грати концерт, бо не всюди є сховища.

Закордоном ми зібрали близько 4 мільйонів доларів, без врахування останніх концертів. Але мушу зізнатись, що справді більше коштів вдалось заробити там,

– додає він.

Але Харчишин додає, що витратна частина коштів у Європі, майже така ж, що і та сума, яку заробляємо. Тому іноді виходило так, що концерти виходили в нуль.

"Тому в Україні набагато легше зібрати концерт, адже тут і стіни допомагають. Ще слід зазначити, що в основному, всі кошти були від українців", – резюмує фронтмен.