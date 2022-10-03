Про це 24 каналу розповів фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. Він також зазначив, що вперше за час повномасштабного вторгення Росії, виконавці виступатимуть у Києві.

Читайте також Попереду найтяжча фаза війни, – YARMAK звернувся до українців і закликав набратися сил

"У нас було багато концертів закордоном, ми проїхати 2 частини європейського турне і мали декілька концертів в Україні, у тих містах, де було більш-менш безпечно", – каже Харчишин.

За словами соліста "Другої ріки", в межах турне, обходили Київ не тому, що не хотіли виступати, а через повномасштабне вторгнення.

Ми повернулись до виконання своїх зобов’язань перед глядачами, лише трохи трансформували наш виступ. Наші концерти благочинні, ми саме цим і займались впродовж нашої концертної діяльності,

– каже Валерій Харчишин.

Детальніше про концерти "Другої ріки" в час війни: дивіться відео

Збір на ЗСУ через концерти "Другої ріки"

За словами Харчишина,потреби ЗСУ невичерпні, постійно потрібно щось і фактично робимо все те, що і раніше. На жаль, не у всіх містах є можливість грати концерт, бо не всюди є сховища.

Закордоном ми зібрали близько 4 мільйонів доларів, без врахування останніх концертів. Але мушу зізнатись, що справді більше коштів вдалось заробити там,

– додає він.

Але Харчишин додає, що витратна частина коштів у Європі, майже така ж, що і та сума, яку заробляємо. Тому іноді виходило так, що концерти виходили в нуль.

"Тому в Україні набагато легше зібрати концерт, адже тут і стіни допомагають. Ще слід зазначити, що в основному, всі кошти були від українців", – резюмує фронтмен.