Об этом 24 канала рассказал фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Он также отметил, что впервые за время полномасштабного вторжения России исполнители будут выступать в Киеве.

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"У нас было много концертов за границей, мы проехали 2 части европейского турне и имели несколько концертов в Украине, в тех городах, где было более или менее безопасно", – говорит Харчишин.

По словам солиста "Второй реки", в рамках турне, обходили Киев не потому, что не хотели выступать, а из-за полномасштабного вторжения.

Мы вернулись к выполнению своих обязательств перед зрителями, лишь немного трансформировали наше выступление. Наши концерты благотворительны, мы именно этим и занимались на протяжении нашей концертной деятельности,

– говорит Валерий Харчишин.

Детальнее о концертах "Второй реки" во время войны: смотрите видео

Сбор на ВСУ через концерты "Второй реки"

По словам Харчишина, потребности ВСУ неисчерпаемы, постоянно нужно что-то и фактически делаем все то, что и раньше. К сожалению, не во всех городах есть возможность играть концерт, потому что не везде есть хранилища.

За границей мы собрали около 4 миллионов долларов, без учета последних концертов. Но должен признаться, что действительно больше средств удалось заработать там,

– добавляет он.

Но Харчишин добавляет, что расходная часть средств в Европе почти такая же, что и та сумма, которую зарабатываем. Поэтому иногда получалось так, что концерты выходили в ноль.

"Поэтому в Украине гораздо легче собрать концерт, ведь здесь и стены помогают. Еще следует отметить, что в основном все средства были от украинцев", - резюмирует фронтмен.