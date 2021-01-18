Зі снігом в руках: Олена Шоптенко поділилась ніжними фото з прогулянки
Відома українська танцівниця Олена Шоптенко часто ділиться з прихильниками новими світлинами. Днями вона опублікувала ніжні фото з зимової прогулянки.
Успішна українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко продовжує ділитися з прихильниками радісними моментами зі свого життя. Днями вона оприлюднила чергову серію фото на офіційній інстаграм-сторінці.
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Нові фото Олени Шоптенко
Нещодавно в містах України настала справжня зима. Надворі градусник показує низьку температуру, а навколо все засипало снігом. Українські зірки, які залишилися в Україні, ділилися фото з зимових прогулянок та показували, як розважалися й грілися в мороз.
Танцівниця Олена Шоптенко теж оприлюднила світлини з прогулянки взимку. Вона вдягнулась відповідно: обрала теплий чорний пуховик та білосніжні шапку й рукавиці. Зірка розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Олена підкреслила очі тушшю, а губи нафарбувала персиковою помадою.
Перед камерою танцівниця позує усміхнена та радісна. Вона набрала в долоні багато снігу та підкинула його догори. Кадри вийшли надзвичайно атмосферними та ніжними.
Застрибую в останній вагон поїзда з фотографіями зі снігом,
– підписала знімки Олена Шоптенко.
Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко
Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко
Шанувальники під дописом поділилися враженнями від фото:
- "Як красиво",
- "Дуже круті фото, а Ви – красуня",
- "Краса".
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