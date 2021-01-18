Відома українська танцівниця Олена Шоптенко часто ділиться з прихильниками новими світлинами. Днями вона опублікувала ніжні фото з зимової прогулянки.

Успішна українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко продовжує ділитися з прихильниками радісними моментами зі свого життя. Днями вона оприлюднила чергову серію фото на офіційній інстаграм-сторінці.

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Нові фото Олени Шоптенко

Нещодавно в містах України настала справжня зима. Надворі градусник показує низьку температуру, а навколо все засипало снігом. Українські зірки, які залишилися в Україні, ділилися фото з зимових прогулянок та показували, як розважалися й грілися в мороз.

Танцівниця Олена Шоптенко теж оприлюднила світлини з прогулянки взимку. Вона вдягнулась відповідно: обрала теплий чорний пуховик та білосніжні шапку й рукавиці. Зірка розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Олена підкреслила очі тушшю, а губи нафарбувала персиковою помадою.

Перед камерою танцівниця позує усміхнена та радісна. Вона набрала в долоні багато снігу та підкинула його догори. Кадри вийшли надзвичайно атмосферними та ніжними.

Застрибую в останній вагон поїзда з фотографіями зі снігом,

– підписала знімки Олена Шоптенко.



Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко



Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко

Шанувальники під дописом поділилися враженнями від фото: