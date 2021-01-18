Відома українська телеведуча та співачка Оля Цибульська замилувала прихильників домашнім образом. Вона показала красиві ранкові селфі та розповіла декілька фактів про себе, один із яких є неправдивим.

Знаменитості часто діляться фотографіями, на яких позують у домашньому вбранні. Такі публікації неабияк зацікавлюють прихильників. На особистій сторінці в інстаграмі Оля Цибульська також оприлюднила декілька атмосферних селфі.

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Домашній образ Олі Цибульської

Для відпочинку вдома артистка обрала комфортне вбрання. Вона постала перед камерою у світшоті білого кольору з милим принтом. Оскільки Оля позувала не в повний зріст, то не видно, з яким низом знаменитість поєднала такий одяг.

Коротке волосся Цибульська вклала набік. На обличчі вона зробила легкий макіяж: вії нафарбувала тушшю, на губи нанесла бальзам і завершила мейк-ап ідеальним контурингом.

У руці знаменитість тримала чашку з милим зображенням ведмедика та написом I love you.



Домашній образ Олі Цибульської / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Домашній образ Олі Цибульської / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Що Цибульська написала в дописі

У публікації виконавиця написала декілька фактів про себе, один з яких є неправдивим. Оля запропонувала шанувальникам висловити свої припущення щодо того, де брехня, у коментарях.

Пропонуємо ознайомитися з фактами про співачку і подумати, який з них не стосується її.