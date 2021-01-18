У світшоті та з чашкою в руці: Оля Цибульська зачарувала домашнім образом – фото
Відома українська телеведуча та співачка Оля Цибульська замилувала прихильників домашнім образом. Вона показала красиві ранкові селфі та розповіла декілька фактів про себе, один із яких є неправдивим.
Знаменитості часто діляться фотографіями, на яких позують у домашньому вбранні. Такі публікації неабияк зацікавлюють прихильників. На особистій сторінці в інстаграмі Оля Цибульська також оприлюднила декілька атмосферних селфі.
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Домашній образ Олі Цибульської
Для відпочинку вдома артистка обрала комфортне вбрання. Вона постала перед камерою у світшоті білого кольору з милим принтом. Оскільки Оля позувала не в повний зріст, то не видно, з яким низом знаменитість поєднала такий одяг.
Коротке волосся Цибульська вклала набік. На обличчі вона зробила легкий макіяж: вії нафарбувала тушшю, на губи нанесла бальзам і завершила мейк-ап ідеальним контурингом.
У руці знаменитість тримала чашку з милим зображенням ведмедика та написом I love you.
Домашній образ Олі Цибульської / Фото з інстаграму Олі Цибульської
Домашній образ Олі Цибульської / Фото з інстаграму Олі Цибульської
Що Цибульська написала в дописі
У публікації виконавиця написала декілька фактів про себе, один з яких є неправдивим. Оля запропонувала шанувальникам висловити свої припущення щодо того, де брехня, у коментарях.
Пропонуємо ознайомитися з фактами про співачку і подумати, який з них не стосується її.
- Якби Цибульська могла жити у фільмі, то вибрала б "Вікі Крістіна Барселона".
- На початку кар'єри артистка хотіла взяти псевдонім Ріта Гарден.
- Найбільше вона не любить караоке, шопінг і чекати.
- Оля зареєструвала Павла Зіброва в Tinder.
- Кумир співачки – іспанський актор Хав'єр Бардем.
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