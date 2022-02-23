Дружина президента Олена Зеленська продовжує працювати над харчуванням та його розвитком в Україні. Днями вона презентувала інтерактивний урок, у якому розповіла про здорові харчові звички.

Дивіться також Олена Зеленська побувала на заході в смарагдовому костюмі: фото елегантного образу

Образ Олени Зеленської

Для зйомок відео дружина президента постала в елегантному та стильному образі. Вона позувала перед камерою у чорній спідниці прямого крою, яку поєднала з блідо-жовтою блузкою на довгий рукав.

Олена Зеленська доповнила образ золотими сережками. Волосся вона вклала лаконічно, розпустивши та вирівнявши пасма.

Перша леді завершила look макіяжем. Вона підкреслила очі нюдовими тінями та зробила акцент на губах, нафарбувавши їх червоною помадою.



Олена Зеленська / Скриншот з відео

Інтерактивний урок зі здорового харчування / Відео з інстаграму Олени Зеленської

Зауважимо, що Олена Зеленська часто обирає яскраве вбрання для виходів: