Жена президента Елена Зеленская продолжает работать над питанием и его развитием в Украине. На днях она презентовала интерактивный урок, в котором рассказала о здоровых пищевых привычках.

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Образ Елены Зеленской

Для съемок видео жена президента предстала в элегантном и стильном образе. Она позировала перед камерой в черной юбке прямого покроя, которую соединила с бледно-желтой блузкой на длинный рукав.

Елена Зеленская дополнила образ золотыми серьгами. Волосы она уложила лаконично, распустив и выровняв пряди.

Первая леди завершила look макияжем. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и сделала акцент на губах, накрасив их красной помадой.



Елена Зеленская / Скриншот с видео

Интерактивный урок по здоровому питанию / видео из инстаграма Елены Зеленской

Заметим, что Елена Зеленская часто выбирает яркие наряды для выходов: