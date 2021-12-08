Днями перша леді України Олена Зеленська побувала на зустрічі. Вона поспілкувалась зі студентами з Київської школи економіки, які підкорили її відкритістю та знаннями.

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Образ Олени Зеленської

Для офіційної зустрічі дружина президента Зеленського обрала жіночний та ефектний аутфіт. Вона позувала перед камерами у чорних широких штанах та яскраво-жовтому пухнастому светрі. Щоб підкреслити талію, перша леді доповнила образ чорним тонким ремінцем.

Олена Зеленська поєднала вбрання з темними туфлями-човниками на високих підборах і з гострим носком. Аксесуари – сережки та каблучка додали образу елегантності.

Перша леді вклала волосся на один бік та накрутила його пишними локонами. На обличчі красувався макіяж: вона підкреслила очі нюдовими тінями та губи – помадою.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

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Текст публікації Олени Зеленської

Є такий англійський вислів "change makers". Його можна перекласти як "творці змін". Саме таких побачила сьогодні. Молоді люди – студенти KSE, Київської школи економіки, запросили на спілкування. І вразили відкритістю, знаннями й жагою до них, умінням ставити питання й шукати відповіді. Вірю: це справді покоління, яке принесе країні зміни на краще.