Днями перша леді України Олена Зеленська побувала на зустрічі. Вона поспілкувалась зі студентами з Київської школи економіки, які підкорили її відкритістю та знаннями.
До слова У червоній сукні: королева Єлизавета II дала аудієнцію у вишуканому образі
Образ Олени Зеленської
Для офіційної зустрічі дружина президента Зеленського обрала жіночний та ефектний аутфіт. Вона позувала перед камерами у чорних широких штанах та яскраво-жовтому пухнастому светрі. Щоб підкреслити талію, перша леді доповнила образ чорним тонким ремінцем.
Олена Зеленська поєднала вбрання з темними туфлями-човниками на високих підборах і з гострим носком. Аксесуари – сережки та каблучка додали образу елегантності.
Перша леді вклала волосся на один бік та накрутила його пишними локонами. На обличчі красувався макіяж: вона підкреслила очі нюдовими тінями та губи – помадою.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Останні образи дружини президента
- На відкриття форуму "Україна 30. Саміт Діти" жінка обрала костюм насиченого червоного кольору.
- Для іншого публічного виходу Олена Зеленська обрала класичне кашемірове пальто темно-синього кольору.
- У картатому жакеті та ботфортах перша леді сходила на прем'єру фільму.
Текст публікації Олени Зеленської
Є такий англійський вислів "change makers". Його можна перекласти як "творці змін". Саме таких побачила сьогодні. Молоді люди – студенти KSE, Київської школи економіки, запросили на спілкування. І вразили відкритістю, знаннями й жагою до них, умінням ставити питання й шукати відповіді. Вірю: це справді покоління, яке принесе країні зміни на краще.