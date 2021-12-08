Днями перша леді України Олена Зеленська побувала на зустрічі. Вона поспілкувалась зі студентами з Київської школи економіки, які підкорили її відкритістю та знаннями.

До слова У червоній сукні: королева Єлизавета II дала аудієнцію у вишуканому образі

Образ Олени Зеленської

Для офіційної зустрічі дружина президента Зеленського обрала жіночний та ефектний аутфіт. Вона позувала перед камерами у чорних широких штанах та яскраво-жовтому пухнастому светрі. Щоб підкреслити талію, перша леді доповнила образ чорним тонким ремінцем.

Олена Зеленська поєднала вбрання з темними туфлями-човниками на високих підборах і з гострим носком. Аксесуари – сережки та каблучка додали образу елегантності.

Перша леді вклала волосся на один бік та накрутила його пишними локонами. На обличчі красувався макіяж: вона підкреслила очі нюдовими тінями та губи – помадою.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Останні образи дружини президента

На відкриття форуму "Україна 30. Саміт Діти" жінка обрала костюм насиченого червоного кольору.

Для іншого публічного виходу Олена Зеленська обрала класичне кашемірове пальто темно-синього кольору.

У картатому жакеті та ботфортах перша леді сходила на прем'єру фільму.

Текст публікації Олени Зеленської

Є такий англійський вислів "change makers". Його можна перекласти як "творці змін". Саме таких побачила сьогодні. Молоді люди – студенти KSE, Київської школи економіки, запросили на спілкування. І вразили відкритістю, знаннями й жагою до них, умінням ставити питання й шукати відповіді. Вірю: це справді покоління, яке принесе країні зміни на краще.