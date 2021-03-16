Кілька днів тому у США прогриміла 63 церемонія Греммі, де, окрім нагородження статуетками, зірки виступили з вражаючими перформансами. Дві зірки – Cardi B та Megan Thee Stallion – вже нарвались на критику від Національного центру сексуальної експлуатації США.

Ввечері 14 березня знаменитості Cardi B і Megan Thee Stallion виконали одну зі своїх найпопулярніших пісень WAP, у якій прямою мовою йдеться про сексуальний акт між чоловіком і жінкою. На думку активістів із центру сексуальної експлуатації США, виступ співачок потрібно було позначити на церемонії Греммі рейтингом "Х" – тобто таким, що передбачає недопуск до перегляду осіб до 17 років.

До слова Найкращі виступи зірок на Греммі-2021: яскраві костюми, концерт на даху та камерна атмосфера

Національний центр сексуальної експлуатації США – це громадська некомерційна організація, заснована у 1962 році, яка бореться проти сексуального насильства і сексуальної експлуатації жінок.

Національний центр з питань сексуальної експлуатації (NCOSE) стверджує, що трансляція церемонії Греммі 2021 на телеканалі CBS сприяє сексуальній експлуатації жінок, романтизації проституції і стриптизу. Виступ Cardi B і Megan Thee Stallion показав, як дві жінки і танцювальний гурт в стрингах і нижній білизні танцюють на жердині, повзають і крутяться на ліжку,

– йдеться у заяві активістів.

Організація порівняла також виступ Cardi B та Megan Thee Stallion із "жорстким порно", оскільки перформанс на сцені Греммі більше нагадує сцену з кіно для дорослих, а не виступ на національному телебаченні. Активісти наголосили, що навіть сексуальний зміст пісні не повинен позначатись на виступі зірок на багатомільйонну аудиторію.

Фото з виступу Cardi B та Megan Thee Stallion гортайте праворуч:

Що можна побачити у виступі Cardi B та Megan Thee Stallion?

Артистки приміряли на сцені Греммі дуже відверті образи, які підкреслювали їхні пишні форми.

Зокрема, Cardi B одягнула костюм з обладунків , який важив понад вісім кілограмів . Незважаючи на це, артистка в інстаграмі зізналась, що виступати у ньому "було приголомшливо".

, який важив понад . Незважаючи на це, артистка в інстаграмі зізналась, що виступати у ньому "було приголомшливо". Виконавиця та її напарниця виконували ефектні трюки на сцені, імітували своїми рухами сексуальний акт, танцювали на жердинах та валялись на великому ліжку.

Наразі відеоролики з їхнім виступом переглянули у ютубі у різних джерелах вже сотні тисяч разів.

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