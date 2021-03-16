Несколько дней назад в США прогремела 63 церемония Грэмми, где, кроме награждения статуэтками, звезды выступили с впечатляющими перформансами. Две звезды – Cardi B и Megan Thee Stallion – уже нарвались на критику от Национального центра сексуальной эксплуатации в США.

Вечером 14 марта знаменитости Cardi B и Megan Thee Stallion исполнили одну из своих самых популярных песен WAP, в которой прямой речью говорится о сексуальном акте между мужчиной и женщиной. По мнению активистов из центра сексуальной эксплуатации в США, выступление певиц нужно было обозначить на церемонии Грэмми рейтингом "Х" – то есть таким, что предполагает недопуск к просмотру лицам до 17 лет.

К слову Лучшие выступления звезд на Грэмми-2021: яркие костюмы, концерт на крыше и камерная атмосфера

Национальный центр сексуальной эксплуатации в США – это общественная некоммерческая организация, основанная в 1962 году, которая борется против сексуального насилия и сексуальной эксплуатации женщин.

Национальный центр по вопросам сексуальной эксплуатации (NCOSE) утверждает, что трансляция церемонии Грэмми 2021 на телеканале CBS способствует сексуальной эксплуатации женщин, романтизации проституции и стриптиза. Выступление Cardi B и Megan Thee Stallion показал, как две женщины и танцевальная группа в стрингах и нижнем белье танцуют на шесте, ползают и крутятся на кровати,

– говорится в заявлении активистов.

Организация также сравнила выступление Cardi B и Megan Thee Stallion с "жестким порно", поскольку перформанс на сцене Грэмми больше напоминает сцену из кино для взрослых, а не выступление на национальном телевидении. Активисты отметили, что даже сексуальное содержание песни не должно сказываться на выступлении звезд на многомиллионную аудиторию.

Фото с выступления Cardi B и Megan Thee Stallion листайте вправо:

Что можно увидеть в выступлении Cardi B и Megan Thee Stallion?

Артистки примерили на сцене Грэмми очень откровенные образы, которые подчеркивали их пышные формы.

В частности, Cardi B надела костюм из доспехов , который весил более восьми килограммов . Несмотря на это, артистка в инстаграме призналась, что выступать в нем "было потрясающе".

, который весил более . Несмотря на это, артистка в инстаграме призналась, что выступать в нем "было потрясающе". Исполнительница и ее напарница выполняли эффектные трюки на сцене, имитировали своими движениями сексуальный акт, танцевали на шестах и валялись на большой кровати.

Сейчас видеоролики с их выступлением просмотрели в ютубе в разных источниках уже сотни тысяч раз.

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