"Жесткое порно": выступление Cardi B и Megan Thee Stallion на Грэмми 2021 раскритиковали
Несколько дней назад в США прогремела 63 церемония Грэмми, где, кроме награждения статуэтками, звезды выступили с впечатляющими перформансами. Две звезды – Cardi B и Megan Thee Stallion – уже нарвались на критику от Национального центра сексуальной эксплуатации в США.
Источник:The Wrap
Вечером 14 марта знаменитости Cardi B и Megan Thee Stallion исполнили одну из своих самых популярных песен WAP, в которой прямой речью говорится о сексуальном акте между мужчиной и женщиной. По мнению активистов из центра сексуальной эксплуатации в США, выступление певиц нужно было обозначить на церемонии Грэмми рейтингом "Х" – то есть таким, что предполагает недопуск к просмотру лицам до 17 лет.
К слову Лучшие выступления звезд на Грэмми-2021: яркие костюмы, концерт на крыше и камерная атмосфера
Национальный центр по вопросам сексуальной эксплуатации (NCOSE) утверждает, что трансляция церемонии Грэмми 2021 на телеканале CBS способствует сексуальной эксплуатации женщин, романтизации проституции и стриптиза. Выступление Cardi B и Megan Thee Stallion показал, как две женщины и танцевальная группа в стрингах и нижнем белье танцуют на шесте, ползают и крутятся на кровати,
– говорится в заявлении активистов.
Организация также сравнила выступление Cardi B и Megan Thee Stallion с "жестким порно", поскольку перформанс на сцене Грэмми больше напоминает сцену из кино для взрослых, а не выступление на национальном телевидении. Активисты отметили, что даже сексуальное содержание песни не должно сказываться на выступлении звезд на многомиллионную аудиторию.
Фото с выступления Cardi B и Megan Thee Stallion листайте вправо:
Что можно увидеть в выступлении Cardi B и Megan Thee Stallion?
- Артистки примерили на сцене Грэмми очень откровенные образы, которые подчеркивали их пышные формы.
- В частности, Cardi B надела костюм из доспехов, который весил более восьми килограммов. Несмотря на это, артистка в инстаграме призналась, что выступать в нем "было потрясающе".
- Исполнительница и ее напарница выполняли эффектные трюки на сцене, имитировали своими движениями сексуальный акт, танцевали на шестах и валялись на большой кровати.
- Сейчас видеоролики с их выступлением просмотрели в ютубе в разных источниках уже сотни тысяч раз.
Смотрите выступление Cardi B и Megan Thee Stallion: видео 18+
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