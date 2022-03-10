Пресслужба університету культури і мистецтв передає, що керівництво справді пропонувало студентам виїхати зі столиці, але не додому, де ведуться бойові дії, а в гуртожитки львівської філії. Як йдеться у повідомленні, у Києві існує реальна загроза їхньому життю та здоров'ю.
Що цьому передувало Поплавський виганяє нас з гуртожитку, – студенти КНУКіМу скаржаться на свого зіркового ректора
Михайло Поплавський про виселення студентів КНУКіМу
Безпека студентів, збереження життя кожної дитини для університету культури – першочергове завдання! Ми евакуюємо студентів до Львівської філії університету культури. Зберігаймо спокій і приймаймо зважені рішення,
– відреагував Михайло Поплавський на скандал.
У КНУКіМі запевняють, що хочуть евакуювати студентів до більш безпечного регіону, а не випроторити з гуртожитків. Там їм нададуть матеріальну допомогу, забезпечать харчуванням та всім необхідним для проживання. Щоправда, невідомо, про яку суму йдеться. Раніше студентам обіцяли по 10 тисяч гривень.
Повний текст публікації КНУКіМу:
Інформація щодо виселення студентів з гуртожитку є недостовірною. Керівництво університету дійсно звернулося до студентів з пропозицією їх евакуації до більш безпечного регіону, а саме до гуртожитку Львівської філії університету культури. На сьогодні існує реальна загроза їхньому життю та здоров'ю. Кожному студенту надається матеріальна допомога. У Львівській філії студенти будуть забезпечені харчуванням та всім необхідним для проживання.
Михайло Поплавський зазначив: "Безпека студентів, збереження життя кожної дитини для університету культури – першочергове завдання! Ми евакуюємо студентів до Львівської філії університету культури. Зберігаймо спокій і приймаймо зважені рішення!".
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