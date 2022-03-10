Пресслужба університету культури і мистецтв передає, що керівництво справді пропонувало студентам виїхати зі столиці, але не додому, де ведуться бойові дії, а в гуртожитки львівської філії. Як йдеться у повідомленні, у Києві існує реальна загроза їхньому життю та здоров'ю.

Що цьому передувало Поплавський виганяє нас з гуртожитку, – студенти КНУКіМу скаржаться на свого зіркового ректора

Михайло Поплавський про виселення студентів КНУКіМу

Безпека студентів, збереження життя кожної дитини для університету культури – першочергове завдання! Ми евакуюємо студентів до Львівської філії університету культури. Зберігаймо спокій і приймаймо зважені рішення,

– відреагував Михайло Поплавський на скандал.

У КНУКіМі запевняють, що хочуть евакуювати студентів до більш безпечного регіону, а не випроторити з гуртожитків. Там їм нададуть матеріальну допомогу, забезпечать харчуванням та всім необхідним для проживання. Щоправда, невідомо, про яку суму йдеться. Раніше студентам обіцяли по 10 тисяч гривень.

Цікаво, студенти стверджували, що сам Михайло Поплавський приїжджав до них тричі. Востаннє він наказав їм виселитися з гуртожитку до 20:00 10 березня. Якщо ж вони не погодяться, хлопців "кинуть як гарматне м'ясо під Ірпінь", а дівчат – "волонтерити в гарячих точках".

Повний текст публікації КНУКіМу:

Інформація щодо виселення студентів з гуртожитку є недостовірною. Керівництво університету дійсно звернулося до студентів з пропозицією їх евакуації до більш безпечного регіону, а саме до гуртожитку Львівської філії університету культури. На сьогодні існує реальна загроза їхньому життю та здоров'ю. Кожному студенту надається матеріальна допомога. У Львівській філії студенти будуть забезпечені харчуванням та всім необхідним для проживання.

Михайло Поплавський зазначив: "Безпека студентів, збереження життя кожної дитини для університету культури – першочергове завдання! Ми евакуюємо студентів до Львівської філії університету культури. Зберігаймо спокій і приймаймо зважені рішення!".

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