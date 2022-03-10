Студенти Київського національного університету культури і мистецтв записали відеозвернення, в якому зізнались – Михайло Поплавський виселяє їх з підвалу гуртожитку. Як стверджують, для багатьох це єдине безпечне місце, адже біля їхніх домівок тривають бойові дії.

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Поплавський виганяє студентів з гуртожитку

У підвалі гуртожитку КНУКіМу залишилися студенти з Чернігівщини, Донеччини, Сумщини, Харківщини, Маріуполя, Миколаєва та інших регіонів. Останні кілька днів їх просять покинути будівлю, яку нібито планують передати на військові потреби. Спочатку викладачі університету тиснули на них та їхніх батьків морально, лякаючи російськими бомбами, а 9 березня Михайло Поплавський поставив їм ультиматум – виїхати до 20:00 наступного дня.

Нас Поплавський Михайло Михайлович виганяє з гуртожитку. І виганяє зі зброєю… Він приїжджав три рази, усілякими методами хотів нас звідси вигнати. Сказав, якщо ми не поїдемо, то завтра зі зброєю за нами прийдуть – хлопців кинуть як гарматне м'ясо під Ірпінь, а на нас дівчат у нього свої плани, волонтерити в гарячих точках,

– заявили студенти.

Їм нібито обіцяли моральну компенсацію в 10 тисяч гривень кожному, але як з'ясувалося, таких грошей в університету немає. Студентам також пропонували евакуацію до Львова, де розміщена філія університету культури, але для всіх 90 людей місця там немає. До того ж хлопці та дівчата бояться їхати на Західну Україну, адже дорога у 500 кілометрів може бути небезпечною.

Звернення студентів КНУКіМу, яких виселяють з гуртожитку: відео

Зауважимо, війна застала студентів КНУКіМу в Києві, адже їх викликали зі своїх міст для масовки на концерті "Українська пісня року", який відбувся 16 лютого в Палаці "Україна".

Редакція сайту 24 каналу звернулася за коментарем до Київського університету культури і мистецтв, але наразі жодних пояснень щодо виселення студентів з гуртожитку не отримала.

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