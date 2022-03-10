Пресс-служба университета культуры и искусств передает, что руководство действительно предлагало студентам уехать из столицы, но не домой, где ведутся боевые действия, а в общежития львовского филиала. Как говорится в сообщении, в Киеве существует реальная угроза их жизни и здоровью.

Что этому предшествовало Поплавский выгоняет нас из общежития, – студенты КНУКиМа жалуются на своего звездного ректора

Михаил Поплавский о выселении студентов КНУКиМа

Безопасность студентов, сохранение жизни каждого ребенка для университета культуры – первоочередная задача! Мы эвакуируем студентов во Львовский филиал университета культуры. Сохраняем спокойствие и принимаем взвешенные решения,

– отреагировал Михаил Поплавский на скандал.

В КНУКиМе уверяют, что хотят эвакуировать студентов в более безопасный регион, а не выгнать из общежитий. Там им предоставят материальную помощь, обеспечат питанием и всем необходимым для проживания. Правда, неизвестно, о какой сумме идет речь. Раньше студентам обещали по 10 тысяч гривен.

Интересно, что студенты утверждали, что сам Михаил Поплавский приезжал к ним трижды. В последний раз он приказал им выселиться из общежития к 20:00 10 марта. Если они не согласятся, ребят "кинут как пушечное мясо под Ирпень" , а девушек – "волонтеры в горячих точках" .

Полный текст публикации КНУКиМа:

Информация о выселении студентов из общежития недостоверна. Руководство университета действительно обратилось к студентам с предложением их эвакуации в более безопасный регион, а именно в общежитие Львовского филиала университета культуры. На сегодняшний день существует реальная угроза их жизни и здоровью. Каждому студенту оказывается материальная помощь. Во Львовском филиале студенты будут обеспечены питанием и всем необходимым для проживания.

Михаил Поплавский отметил: "Безопасность студентов, сохранение жизни каждого ребенка для университета культуры – первоочередная задача! Мы эвакуируем студентов во Львовский филиал университета культуры. Сохраняем спокойствие и принимаем взвешенные решения!".