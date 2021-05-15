Про виступ розважального шоу "Жіночий стендап" в Жовтневому палаці емоційно висловився блогер Роман Ковальов. Він наголосив – проєкт належить великому російському медіахолдингу "Газпром-Медіа", а жартуватимуть гумористки російською мовою.

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В особистому профілі у фейсбуці блогер опублікував фото Жовтневого палацу, яким опікується Федерація профспілок України та який розташований на алеї Героїв Небесної Сотні. Роман Ковальов показав й афішу майбутнього виступу "Жіночого стендапу" та залишив гнівну реакцію.

"У мене питання: ви там часом не ох**ли, шановні МЦКМ Жовтневий палац?" – звернувся Роман Ковальов, не підбираючи слів.