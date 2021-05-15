О выступлении развлекательного шоу "Женский стендап" в Октябрьском дворце эмоционально высказался блогер Роман Ковалев. Он подчеркнул – проект принадлежит крупному российскому медиахолдингу "Газпром-Медиа", а шутить будут юмористки на русском языке.
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В личном профиле в фейсбуке блогер опубликовал фото Октябрьского дворца, которым занимается Федерация профсоюзов Украины и который расположен на аллее Героев Небесной Сотни. Роман Ковалев показал и афишу предстоящего выступления "Женского стендапа" и оставил гневную реакцию.
"У меня вопрос: вы там случайно не ох**ли, уважаемые МЦКИ Октябрьский дворец?" – обратился Роман Ковалев, не подбирая слов.
Пользователи фейсбука поддержали возмущение Романа Ковалева:
- "Твари продажные";
- "Я думал, что они в "Украине" будут. Нацгвардия будет охранять. Нет?";
- "Все можно стало" же ж, два годика как";
- "Вопрос риторический. Конечно объелись рыбной юшки".