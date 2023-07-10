У Нідерландах вперше жінка-трансгендерка перемогла у конкурсі "Міс країни": фото

22-річна Ріккі Валері Колле стала переможницею "Міс Нідерланди". Вперше в історії країни перемогу здобула жінка-трансгендерка. Тепер вона представить Нідерланди на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".

Зазначимо Ріккі Валері не є першою жінкою-трансгендеркою, яка братиме участь у конкурсі "Міс Всесвіт". У 2018 році за цей титул боролася Анджела Понсе з Іспанії.

Цікаво "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж

Під час свого тріумфу дівчина-трансгендер була одягнена в сукню червоного кольору. Вона не могла стримати емоцій від перемоги.



Ріккі Валері Колле на конкурсі “Міс Нідерланди” / Фото з її інстаграму

Ріккі Валері Колле назавжди увійшла в історію країни після своєї перемоги на конкурсі "Міс Нідерланди". Це перший випадок, коли трансгендерна жінка здобула титул.



Жінка-трансгендерка стала переможницею "Міс Нідерланди" / Фото з її інстаграму

22-річна "Міс Нідерланди" зізналася, що в дитинстві дуже страждала, але тепер вона почувається сильною і хоче подати приклад хоробрості іншим.

Я подолала так багато душевно та фізично. Я вдячна за те, що почула своє ім'я, коли було оголошено про фінальний кастинг. Я дуже нервувала, але водночас була дуже мотивованою, я справді хотіла скористатися цією можливістю, — написала Коллі у соцмережах.



Ріккі Валері стала переможницею "Міс Нідерланди" / Фото з її інстаграму

Міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" відбудеться у грудні у Сальвадорі. Організатори зазначають, що в останні роки в національних конкурсах бере участь все більше жінок-трансгендерок.

До слова, Україна перемогла у конкурсі національних костюмів на "Міс Всесвіт-2022". Під час виходу українка Вікторія Апанасенко вразила своїм образом. Наш костюм "Воїн світла" набрав найбільшу кількість глядацьких голосів.