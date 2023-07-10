Отметим, Рикки Валери не является первой женщиной-трансгендером, которая будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная". В 2018 году за этот титул боролась Анджела Понсе из Испании.

Интересно "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж

Во время своего триумфа девушка-трансгендер была одета в красное платье. Она не могла сдержать чувств от победы.



Рикки Валери Колле на конкурсе "Мисс Нидерланды" / Фото из ее инстаграммы

Рикки Валери Колле навсегда вошла в историю страны после победы на конкурсе "Мисс Нидерланды". Это первый случай, когда трансгендерная женщина получила титул.



Женщина-трансгендер стала победительницей "Мисс Нидерланды" / Фото с ее инстаграммы

22-летняя "Мисс Нидерланды" призналась, что в детстве очень страдала, но теперь она чувствует себя сильной и хочет подать пример храбрости другим.

Я преодолела так много душевно и физически. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но была очень мотивированной, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью,

– написала Колле в соцсетях.



Рикки Валери стала победительницей "Мисс Нидерланды" / Фото с ее инстаграммы

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2023" состоится в декабре в Сальвадоре. Организаторы отмечают, что в последние годы в национальных конкурсах участвует все больше женщин-трансгендеров.

К слову, Украина победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная-2022". Во время выхода украинка Виктория Апанасенко поразила своим образом. Наш костюм "Воин света" набрал наибольшее количество зрительских голосов.