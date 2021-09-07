Жила в них, – Alyona Alyona розповіла, як познайомилась з батьками бойфренда

Понад пів року Alyona Alyona зустрічається з бойфрендом Денисом. Як поділилась реперка, вона встигла не лише переїхати до коханого, а й познайомитися з його батьками. Як рідні хлопця відреагували на ймовірну невістку, дізнавайтеся далі.

За словами Alyona Alyona, знайомство з батьками бойфренда відбулось у неформальній атмосфері. Усе сталось тоді, коли ті приїхали допомагати сину з ремонтом у новій квартирі. Так, Денис представив кохану рідним ще в перший місяць стосунків. Вони нібито добре ладнають.

До теми Alyona Alyona переїхала до бойфренда: кумедне фото

Я навіть їздила нещодавно писати музику в Запоріжжя, і жила в його батьків. Нормально. Якось ми так зійшлися, все так добре,

– поділилась артистка.

Вона додала, що Денис з перших тижнів був серйозно налаштований на стосунки, тому не дивно, що так швидко познайомив її з батьками. Усе своє він називав їхнім, а Alyona Alyona вважав господинею у своєму домі.

"Він, можливо, саме цим мене так притягнув до себе. Що він настільки довіряє і дозволяє мені робити все, що я хочу. І найголовніше, він мене приймає такою, як я є", – підкреслила реперка.

Alyona Alyona з бойфрендом Денисом / Фото з інстаграму реперки

Примітно, що Alyona Alyona досі приховує особистість та обличчя бойфренда. Це бажання самого Дениса, адже він не хоче піаритися на імені зіркової коханої та прагне усього досягти сам.

Однак, у липні журналісти розсекретили таємничого юнака – підловили пару на вулицях Києва. Обранцем зірки є репер-початківець і блогер Денис, відомий під ніком YOXDEN.