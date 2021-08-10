Справі 20 років: жертва домагань принца Ендрю подала на нього до суду
Джерело:Sky News
38-річна американка Вірджинія Джуффре подала позов проти 61-річного сина Єлизавети ІІ. Вона вимагає притягнути принца Ендрю до відповідальності за те, що 20 років тому він чинив над нею сексуальне насильство.
Позов проти члена королівської сім'ї Вірджинія Джуффре подала у понеділок, 9 серпня. Справу розглядатимуть у федеральному суду Мангеттена, коли з моменту скоєного минуло два десятиліття. Річ у тому, що останні п'ять років радники принца Ендрю робили все для того, що уникнути суду.
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У позові жінка стверджує, що принц Ендрю тричі знущався з неї, коли їй не виповнилося 18 років:
- до статевого акту з сином королеви Єлизавети ІІ її змусили в лондонському будинку Гіслейн Максвелл – партнерки сексуального злочинця Джеффрі Епштейна;
- сексуальне насилля з боку принца Ендрю повторилося в маєтку Епштейна в Нью-Йорку;
- третій випадок стався на приватному острові, який належав сексуальному злочинцю.
"У нашій країні жодна людина, будь вона президентом чи принцом, не може стояти над законом, і жодна людина, якою б слабкою і безпорадною вона не була, не може бути позбавлена захисту закону", – заявила Вірджинія Джуффре.
Я вважаю принца Ендрю відповідальним за те, що він зі мною зробив. Впливові та багаті не звільняються від відповідальності за свої вчинки,
– додала американка.
Принц Ендрю і Вірджинія Джуффре / Фото NBC News
Як принц Ендрю реагував на звинувачення Вірджинії Джуффре
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Незадовго після того, як мільярдер Джеффрі Епштейн повісився у в'язниці, син королеви Єлизавети ІІ стверджував, що познайомився з ним лише 1999 року й не помічав у його поведінці педофілічних нахилів. Однак спілкування з сутенером визнав помилкою.
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Навіть після оприлюдненого фото з 17-річною Вірджинією Джуффре принц Ендрю спростував звинувачення у педофілії. Він не пам'ятав, що бачився з нею, і запевняв, що в день зґвалтування, 10 березня 2001 року, був зі своєю донькою Беатріс.
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Після розкриття нових деталей секс-скандалу принц Ендрю "глибоко співчував тим, хто постраждав, і сподівався, що з часом вони зможуть повернутися до нормального життя".