Справі 20 років: жертва домагань принца Ендрю подала на нього до суду

38-річна американка Вірджинія Джуффре подала позов проти 61-річного сина Єлизавети ІІ. Вона вимагає притягнути принца Ендрю до відповідальності за те, що 20 років тому він чинив над нею сексуальне насильство.

Позов проти члена королівської сім'ї Вірджинія Джуффре подала у понеділок, 9 серпня. Справу розглядатимуть у федеральному суду Мангеттена, коли з моменту скоєного минуло два десятиліття. Річ у тому, що останні п'ять років радники принца Ендрю робили все для того, що уникнути суду.

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У позові жінка стверджує, що принц Ендрю тричі знущався з неї, коли їй не виповнилося 18 років:

до статевого акту з сином королеви Єлизавети ІІ її змусили в лондонському будинку Гіслейн Максвелл – партнерки сексуального злочинця Джеффрі Епштейна;

сексуальне насилля з боку принца Ендрю повторилося в маєтку Епштейна в Нью-Йорку;

третій випадок стався на приватному острові, який належав сексуальному злочинцю.

Вірджинія Джуффре посилається на Нью-Йоркський закон про жертви дітей. Він дозволив людям, які в неповнолітньому віці зазнали жорстокого поводження, подавати до суду на ймовірних кривдників.

"У нашій країні жодна людина, будь вона президентом чи принцом, не може стояти над законом, і жодна людина, якою б слабкою і безпорадною вона не була, не може бути позбавлена захисту закону", – заявила Вірджинія Джуффре.

Я вважаю принца Ендрю відповідальним за те, що він зі мною зробив. Впливові та багаті не звільняються від відповідальності за свої вчинки,

– додала американка.