Делу 20 лет: жертва домогательств принца Эндрю подала на него в суд
Источник:Sky News
38-летняя американка Вирджиния Джуффре подала иск против 61-летнего сына Елизаветы II. Она требует привлечь принца Эндрю к ответственности за то, что 20 лет назад он совершал над ней сексуальное насилие.
Иск против члена королевской семьи Вирджиния Джуффре подала в понедельник, 9 августа. Дело будут рассматривать в Федеральном суде Манхэттена, когда с момента содеянного прошло два десятилетия. Дело в том, что последние пять лет советники принца Эндрю делали все для того, чтобы избежать суда.
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В иске женщина утверждает, что принц Эндрю трижды издевался над ней, когда ей не исполнилось 18 лет:
- к половому акту с сыном королевы Елизаветы II ее вынудили в лондонском доме Гислейн Максвелл – партнерши сексуального преступника Джеффри Эпштейна;
- сексуальное насилие со стороны принца Эндрю повторилось в поместье Эпштейна в Нью-Йорке;
- третий случай произошел на частном острове, который принадлежал сексуальному преступнику.
"В нашей стране ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом, и ни один человек, каким бы слабым и беспомощным он ни был, не может быть лишен защиты закона", – заявила Вирджиния Джуффре.
Я считаю принца Эндрю ответственным за то, что он со мной сделал. Влиятельные и богатые не освобождаются от ответственности за свои поступки,
– добавила американка.
Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре / Фото NBC News
Как принц Эндрю реагировал на обвинения Вирджинии Джуффре
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Незадолго после того, как миллиардер Джеффри Эпштейн повесился в тюрьме, сын королевы Елизаветы II утверждал, что познакомился с ним лишь в 1999 году и не замечал в его поведении педофилических наклонностей. Однако общение с сутенером признал ошибкой.
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Даже после обнародованного фото с 17-летней Вирджинией Джуффре принц Эндрю опроверг обвинения в педофилии. Он не помнил, что виделся с ней, и уверял, что в день изнасилования, 10 марта 2001 года, был со своей дочерью Беатрис.
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После раскрытия новых деталей секс-скандала принц Эндрю "глубоко сочувствовал тем, кто пострадал, и надеялся, что со временем они смогут вернуться к нормальной жизни".