Жертва домагань чоловіка Нікі Мінаж заявила про залякування від зірки
Жінка під псевдонімом Дженніфер заявила, що минулого року вона відчула за собою стеження та залякування. На її думку, це справа рук Нікі Мінаж і її чоловіка Пеннета, оскільки він намагався колись її зґвалтувати та навіть відсидів за це у в'язниці.
Джерело:The Daily Beast
За спробу зґвалтування чоловіка Нікі Мінаж засудили ще у 1995 році. Тоді його жертві було всього 16 років, а йому – 15. Він тоді був ув'язнений 4 роки.
До слова Колишня Вуді Аллена Міа Ферроу звинуватила його у розбещенні її дітей
Стеження та залякування
У новому розслідуванні розповідається, що Нікі Мінаж минулого року стверджувала, що жертва її чоловіка написала листа судді, де відкидає усі звинувачення в адресу Пеннета. Але сама жертва чоловіка тепер заявила, що це було неправдою.
За словами Дженніфер, минулого року за нею постійно слідкували невідомі люди. Це почалось після того, як Петті заарештували у Лос-Анджелесі за те, що він переїхав у місто і не зареєструвався у реєстрі злочинців. Їй також запропонували сотні тисяч доларів від імені пари, аби та відмовилась від свідчень проти чоловіка, який колись намагався її зґвалтувати.
Окрім цього жінка заявила, що у 2020 році була змушена кілька разів переїжджати через проблеми з особистою безпекою. А невідомий чоловік, який зв'язався з нею від мені Нікі Мінаж, нібито запропонував їй всю допомогу з переїздом, включно із запрошенням прилетіти в Каліфорнію.
Послухай, я просто хочу, щоб ти знала, кажу як жінка жінці: це дійсно відбулося (спроба зґвалтування – Showbiz 24),
– заявила тоді Дженніфер у відповідь Мінаж.
Наразі Дженніфер переїхала у безпечне місце та найняла для себе адвоката.
"Я хочу, щоб люди знали, що не можна робити такі речі і виходити сухими з води. А жінки, які зазнали насильства, не повинні жити в страху за те, що говорять правду", – додала жінка.
Що відомо про Кеннета Петті та Нікі Мінаж?Пара одружилась навесні 2019 року. Згодом стало відомо, що раніше коханого артистки ув'язнювали за спробу зґвалтування. Також його засудили до 10 років в'язниці за вбивство чоловіка. Він тоді відсидів сім років, після чого вийшов на свободу. У 2020 році в пари народився син. Щодо спроби зґвалтування, то раніше Нікі Мінаж заявляла, що її коханий був тоді просто у стосунках з дівчиною і все було добровільно.
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