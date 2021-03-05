Жінка під псевдонімом Дженніфер заявила, що минулого року вона відчула за собою стеження та залякування. На її думку, це справа рук Нікі Мінаж і її чоловіка Пеннета, оскільки він намагався колись її зґвалтувати та навіть відсидів за це у в'язниці.

За спробу зґвалтування чоловіка Нікі Мінаж засудили ще у 1995 році. Тоді його жертві було всього 16 років, а йому – 15. Він тоді був ув'язнений 4 роки.

До слова Колишня Вуді Аллена Міа Ферроу звинуватила його у розбещенні її дітей

Стеження та залякування

У новому розслідуванні розповідається, що Нікі Мінаж минулого року стверджувала, що жертва її чоловіка написала листа судді, де відкидає усі звинувачення в адресу Пеннета. Але сама жертва чоловіка тепер заявила, що це було неправдою.

За словами Дженніфер, минулого року за нею постійно слідкували невідомі люди. Це почалось після того, як Петті заарештували у Лос-Анджелесі за те, що він переїхав у місто і не зареєструвався у реєстрі злочинців. Їй також запропонували сотні тисяч доларів від імені пари, аби та відмовилась від свідчень проти чоловіка, який колись намагався її зґвалтувати.

Окрім цього жінка заявила, що у 2020 році була змушена кілька разів переїжджати через проблеми з особистою безпекою. А невідомий чоловік, який зв'язався з нею від мені Нікі Мінаж, нібито запропонував їй всю допомогу з переїздом, включно із запрошенням прилетіти в Каліфорнію.

Послухай, я просто хочу, щоб ти знала, кажу як жінка жінці: це дійсно відбулося (спроба зґвалтування – Showbiz 24),

– заявила тоді Дженніфер у відповідь Мінаж.

Наразі Дженніфер переїхала у безпечне місце та найняла для себе адвоката.

"Я хочу, щоб люди знали, що не можна робити такі речі і виходити сухими з води. А жінки, які зазнали насильства, не повинні жити в страху за те, що говорять правду", – додала жінка.