Жертва домогательств мужа Ники Минаж заявила о запугивании от звезды
Женщина под псевдонимом Дженнифер заявила, что в прошлом году она почувствовала за собой слежку и запугивание. По ее мнению, это дело рук Ники Минаж и ее мужа Пеннета, поскольку он пытался когда-то ее изнасиловать и даже отсидел за это в тюрьме.
Источник:The Daily Beast
За попытку изнасилования мужа Ники Минаж осудили еще в 1995 году. Тогда его жертве было всего 16 лет, а ему – 15. Он тогда был заключен на 4 года.
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Слежка и запугивания
В новом расследовании рассказывается, что Ники Минаж в прошлом году утверждала, что жертва ее мужа написала письмо судье, где отвергает все обвинения в адрес Пеннета. Но сама жертва мужчины теперь заявила, что это было неправдой.
По словам Дженнифер, в прошлом году за ней постоянно следили неизвестные люди. Это началось после того, как Петти арестовали в Лос-Анджелесе за то, что он переехал в город и не зарегистрировался в реестре преступников. Ей также предложили сотни тысяч долларов от имени пары, чтобы та отказалась от показаний против мужа, который когда-то пытался ее изнасиловать.
Кроме этого женщина заявила, что в 2020 году была вынуждена несколько раз переезжать из-за проблем с личной безопасностью. А неизвестный мужчина, который связался с ней от имени Ники Минаж, якобы предложил ей всю помощь с переездом, включая приглашение прилететь в Калифорнию.
Послушай, я просто хочу, чтобы ты знала, говорю как женщина женщине: это действительно произошло (попытка изнасилования – Showbiz 24),
– заявила тогда Дженнифер в ответ Минаж.
Сейчас Дженнифер переехала в безопасное место и наняла для себя адвоката.
"Я хочу, чтобы люди знали, что нельзя делать такие вещи и выходить сухими из воды. А женщины, подвергшиеся насилию, не должны жить в страхе за то, что говорят правду", – добавила женщина.
Что известно про Кеннета Петти и Ники Минаж?Пара поженилась весной 2019 года. Впоследствии стало известно, что ранее любимого артистки арестовывали за попытку изнасилования. Также его приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство мужчины. Он тогда отсидел семь лет, после чего вышел на свободу. В 2020 году у пары родился сын. Относительно попытки изнасилования, то ранее Ники Минаж заявляла, что ее любимый был тогда просто в отношениях с девушкой и все было добровольно.
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