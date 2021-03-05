Женщина под псевдонимом Дженнифер заявила, что в прошлом году она почувствовала за собой слежку и запугивание. По ее мнению, это дело рук Ники Минаж и ее мужа Пеннета, поскольку он пытался когда-то ее изнасиловать и даже отсидел за это в тюрьме.

За попытку изнасилования мужа Ники Минаж осудили еще в 1995 году. Тогда его жертве было всего 16 лет, а ему – 15. Он тогда был заключен на 4 года.

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Слежка и запугивания

В новом расследовании рассказывается, что Ники Минаж в прошлом году утверждала, что жертва ее мужа написала письмо судье, где отвергает все обвинения в адрес Пеннета. Но сама жертва мужчины теперь заявила, что это было неправдой.

По словам Дженнифер, в прошлом году за ней постоянно следили неизвестные люди. Это началось после того, как Петти арестовали в Лос-Анджелесе за то, что он переехал в город и не зарегистрировался в реестре преступников. Ей также предложили сотни тысяч долларов от имени пары, чтобы та отказалась от показаний против мужа, который когда-то пытался ее изнасиловать.

Кроме этого женщина заявила, что в 2020 году была вынуждена несколько раз переезжать из-за проблем с личной безопасностью. А неизвестный мужчина, который связался с ней от имени Ники Минаж, якобы предложил ей всю помощь с переездом, включая приглашение прилететь в Калифорнию.

Послушай, я просто хочу, чтобы ты знала, говорю как женщина женщине: это действительно произошло (попытка изнасилования – Showbiz 24),

– заявила тогда Дженнифер в ответ Минаж.

Сейчас Дженнифер переехала в безопасное место и наняла для себя адвоката.

"Я хочу, чтобы люди знали, что нельзя делать такие вещи и выходить сухими из воды. А женщины, подвергшиеся насилию, не должны жить в страхе за то, что говорят правду", – добавила женщина.