Незважаючи на довготривалий роман Вуді Аллена та Мії Ферроу, їхня історія була пронизана великою кількістю скандалів. Відомо, що чоловік згодом одружився з однією з прийомих доньок жінки, що стало сенсацією в Голлівуді. Зараз Міа вкотре заявляє, що режисер не мав права займатись сексом із її дітьми.

Згідно з офіційною історією, роман пари, який тривав 12 років, завершився, коли Міа виявила у Вуді оголені фото прийомної доньки Сун-Ї Превін. Згодом чоловік та дівчина одружились і удочерили двох доньок, та досі перебувають у шлюбі. Згодом режисера позбавили можливості бачитися з прийомними дітьми Мії, а зустрічі з рідним сином Ронаном були сильно обмежені. У 1993 році Ферроу вперше звинуватила чоловіка у розбещенні малолітніх. Про домагання також заявляла прийомна донька Мії та Вуді – Ділан, але режисер усе заперечував.

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"Він не мав права займатися сексом з моїми дітьми"

Як розповіла Міа Ферроу у скандальній стрічці "Аллен проти Ферроу", налагодити контакт із найстаршою прийомною донькою Сун-Ї Превін їй було дуже важко. В той час вона вже мала 5 прийомих дітей, але, щоб якнайшвидше здружитись з донькою, вона часто брала її із собою на знімальний майданчик. Саме тоді, за її словами, і почались проблеми в стосунках з Вуді Алленом. До покращення стосунків між ним та Сун-Ї Превін підштовхувала сама Ферроу і навіть не підозрювала, що це завершиться їхнім романом.

"Він водив малюків по магазинах і купував їм літаки та інші іграшки. Він став водити їх на баскетбольні матчі. Він брав з собою з Сун-Ї, і я заохочувала це, тому що вона була дуже сором'язливою", – сказала Міа.



Вуді Аллен та Міа Ферроу з дітьми (Сун-Ї– праворуч) / Архівне фото з мережі

Вона додала, що таємний роман її доньки та Вуді почався ще в середній школі дівчини, коли вона була неповнолітньою. Сам режисер постійно стверджував, що почав зустрічатись із дівчиною, коли та закінчила перший семестр в коледжі в грудні 1991 року (начебто у її 18 років).

Я так сильно люблю її і ніколи не засуджувала її, тому що вона була зовсім маленькою дитиною, коли він з'явився в родині. Вона була маленькою дівчинкою. Ми були родиною, і він був в моєму будинку в якості мого партнера, і у нього були обов'язки. Але він не мав права займатися сексом з моїми дітьми,

– заявила Ферроу.

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Окрім Сун-Ї Превін, Ферроу поділилась історією про домагання Аллена до її іншої прийомної доньки Ділан. Вона розповіла, що після розставання з режисером вона перевезла сім'ю в свій будинок в Коннектикут і все ж дозволила Аллену відвідувати її раз на тиждень, щоб він бачився з дітьми. Одного разу, коли вона залишила дітей на нянь і відправилась в магазин, то повернувшись, їй няня розповіла, що бачила, як Аллен пропав з донькою і уткнувся їй головою в коліна. Сама ж Ділан у документальному фільмі додала, що інший інцидент трапився з нею та прийомним батьком на горищі будинку.

"Дійсно важко повірити, що хтось, кого ви поважаєте і кого ви дуже любите, може бути здатний на щось настільки жахливе щодо дитини", – додала Міа Ферроу.

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Що варто знати про сім'ю Вуді Аллена та Мії Ферроу?

Перед романом з Вуді Алленом, Міа двічі була одружена: з Френком Сінатрою та Андре Превіном, від якого народила трьох синів – Метью, Сашу і Флетчера, а також разом з ним вдочерла трьох доньок – Ларк Сонг, Саммер Сонг і Сун-Ї.

У стосунках із Вуді Алленом жінка теж народила одного спільного сина Ронана (який підтримує маму Мію у секс-скандалі), а також вони удочерили доньку Ділан та сина Мезоса, який, до речі, став на сторону батька і заперечив його домагання до сестри.

Після завершення роману жінка самостійно всиновила ще шістьох дітей: трьох хлопчиків – Ісайю, Тадеуса і Гебріела та трьох доньок – Тем, Келі-Ші і Френкі-Мін.