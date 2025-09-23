Після побиття Гончаренко пробув у комі 15 діб. Про це хлопець розповів у програмі "Слава +", пише Showbiz 24.
Женя Гончаренко зізнався, що вже "відпустив ситуацію", яка з ним сталася, однак зазначив, що період відновлення був складним. Зараз танцюриста турбують головні болі.
Трошки відчуваю, що з часом стає важче. Особливо історії з тиском. Тиск підіймається до того, що ти починаєш втрачати свідомість, ловити панічки (панічні атаки – Showbiz 24). Ти не є активним. Мігрені. Якщо сильно змінюється погода, якщо магнітні бурі – дуже сильно штормить,
– поділився він.
Гончаренку робили трепанацію черепа. Зараз хлопець займається оформленням інвалідності.
Це дуже довгий процес, бо там то шурупи (в голові – Showbiz 24) похитуються… Я так відчуваю по голові, що десь 5 масивних, які випирають. Взагалі їх там щось 50. Просто вони по всій довжині,
– розповів Женя.
За словами танцюриста, була травмована права сторона мозку, тож тепер у нього слабша ліва сторона тіла. Зараз хлопець також консультується з кардіологом.
Женя Гончаренко повернувся на сцену трохи більше ніж через рік після нападу, про що повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Танцюрист взяв участь у благодійному концерті Наді Дорофєєвої в Stereo Plaza.
Інтерв'ю з Женею Гончаренком: дивіться відео онлайн
Що відомо про напад на Женю Гончаренка?
Нагадаємо, що напад на Женю Гончаренка стався 1 серпня 2021 року біля київського гей-клубу Lift. Спершу чоловік штовхнув його друга, а потім завдав сильного удару в голову танцівнику.
Гончаренко знепритомнів і впав на землю, що спричинило крововилив у мозок. У лікарні хлопцю зробили трепанацію черепа і ввели у медикаментозну кому, адже потрібно було зменшити набряк мозку.
Нападником виявився працівник Управління державної охорони.