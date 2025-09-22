Виявилося, під час зйомок відеороботи Київ потрапив під ракетний обстріл росіян. Надія розповіла, як вони з командою пережили ту ніч. Повідомляє Showbiz24 з посиланням на новий випуск шоу "Тур зірками", який вийшов на ютуб-каналі Радіо-Люкс.
Вас також може зацікавити Заслуженого артиста України Завадського терміново госпіталізували: у якому він стані
О третій ранку, сидячи в гримерці на переобразі, стався дуже сильний вибух. Це той день, коли стався в Києві страшний обстріл і було багато загиблих. Було, чесно кажучи, дуже гучно і дуже страшно,
– розповіла Дорофєєва.
Вона додала, що їм довелося зупинити знімання кліпу. Вся команда до шостої ранку просиділа в укритті, а згодом продовжила роботу.
Новий випуск "Тур зірками": дивіться відео онлайн
Раніше у своєму інстаграмі Надія показувала бекстейдж зі зйомок цього кліпу. З інстаграм-сторінки співачки відомо, що команда закінчила знімання лише о 8:30.
Що відомо про новий трек Дорофєєвої та Монатіка?
- Їхня пісня називається If you know what I mean.
- Це друга спільна робота артистів. У 2018 році вони презентували пісню "Глубоко". Цікаво, що в новому треці та кліпі можна зустріти відсилки на попередній дует Наді та Діми.
- Днями, 20 вересня, співаки вперше виконали If you know what I mean наживо на одній сцені. Відбулося це під час концерту Дмитра Монатіка в "Палаці спорту".