Виявилося, під час зйомок відеороботи Київ потрапив під ракетний обстріл росіян. Надія розповіла, як вони з командою пережили ту ніч. Повідомляє Showbiz24 з посиланням на новий випуск шоу "Тур зірками", який вийшов на ютуб-каналі Радіо-Люкс.

О третій ранку, сидячи в гримерці на переобразі, стався дуже сильний вибух. Це той день, коли стався в Києві страшний обстріл і було багато загиблих. Було, чесно кажучи, дуже гучно і дуже страшно,

– розповіла Дорофєєва.

Вона додала, що їм довелося зупинити знімання кліпу. Вся команда до шостої ранку просиділа в укритті, а згодом продовжила роботу.

Новий випуск "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Раніше у своєму інстаграмі Надія показувала бекстейдж зі зйомок цього кліпу. З інстаграм-сторінки співачки відомо, що команда закінчила знімання лише о 8:30.

Що відомо про новий трек Дорофєєвої та Монатіка?