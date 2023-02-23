Не панікуйте, – Женя Галич звернувся до тих, кому страшно через річницю війни

Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич прокоментував панічні настрої в суспільстві, які загострюються напередодні річниці вторгнення Росії. Він запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію, і порадив, що робити цивільним.

У березні Женя Галич вступив до лав ЗСУ, тож як військовослужбовець порадив бути готовим до всього, але не панікувати. У коментарі 24 Каналу рокер нагадав, що 24 лютого, як і весь останній рік, важливо спускатися в укриття, мати з собою рюкзачок, воду, а машини тримати заправленими.

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Женя Галич про паніку перед річницею війни

Панікувати – ні, бути готовим – так. Мені здається, що ми мали б навчитися всього цього. Не потрібно панікувати. Саме паніка й панічні дії призводять до того, що військові не можуть виконувати свої завдання. Якщо просять виїхати з територій, які можуть бути окуповані, на яких можливі бойові дії. Ну люди ж просять не просто так. Виїжджайте, готуйтеся, і нам буде простіше,

– висловився музикант.

До речі, саме через нестабільну ситуацію його сім'я поки не повертається в Київ з Варшави. "Мені набагато простіше відповідати наразі тільки за себе, за своїх підлеглих або побратимів. Якби наразі тут була моя родина, це було б набагато важче", – заявив Женя Галич 24 каналу.

Женя Галич з сім'єю / Фото з інстаграму лідера гурту O.Torvald

Сам лідер O.Torvald напередодні 24 лютого ніяк не перестраховується, бо вже 11 місяців як військовослужбовець. Тож лише перевіряє амуніцію, зброю та готується виконувати бойові розпорядження.

За рік я вже став людиною, яка готова виконувати накази своїх командирів. Тому плюс-мінус розумію, що буде відбуватися. І в нас усіх є чіткі інструкції, чіткі задачі, чіткі накази, що будемо робити у разі десяти випадків. На цьому й будується наша війна. Ми всі готові до будь-яких варіантів розвитку подій, тому що в нас й*бнутий сусід,

– емоційно заявив Женя Галич.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча ділилася, що впоратися з нервами на тлі чуток про новий наступ Росії їй допомагають думки про тих, кому нестерпно – "наших людей у полоні".