В марте Женя Галич вступил в ряды ВСУ, поэтому как военнослужащий посоветовал быть готовым ко всему, но не паниковать. В комментарии 24 Каналу рокер напомнил, что 24 февраля, как и весь последний год, важно спускаться в укрытие, иметь с собой рюкзачок, воду, а машины держать заправленными.

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Женя Галич о панике перед годовщиной войны

Паниковать – нет, быть готовым – да. Мне кажется, что мы должны научиться всему этому. Не нужно паниковать. Именно паника и панические действия приводят к тому, что военные не могут выполнять свои задачи. Если просят выехать с оккупированных территорий, на которых возможны боевые действия. Ну, люди же просят не просто так. Выезжайте, готовьтесь, и нам будет проще,

– высказался музыкант.

Кстати, именно из-за нестабильной ситуации его семья пока не возвращается в Киев из Варшавы. "Мне гораздо проще отвечать сейчас только за себя, за своих подчиненных или собратьев. Если бы здесь была моя семья, это было бы гораздо труднее", – заявил Женя Галич 24 каналу.

Женя Галич с семьей / Фото с инстаграма лидера группы O.Torvald

Сам лидер O.Torvald накануне 24 февраля никак не перестраховывается, потому что уже 11 месяцев как военнослужащий. Только проверяет амуницию, оружие и готовится выполнять боевые распоряжения.

За год я уже стал человеком, который готов выполнять приказы своих командиров. Поэтому плюс-минус понимаю, что будет происходить. И у нас всех есть четкие инструкции, четкие задачи, четкие приказы, что делать в случае десяти ситуаций. На этом строится наша война. Мы все готовы к любым вариантам развития событий, потому что у нас и*бнутый сосед,

– эмоционально заявил Женя Галич.

Напомним, ранее Катя Осадчая делилась, что справится с нервами на фоне слухов о новом наступлении России ей помогают мысли о тех, кому невыносимо – "наших людях в плену".