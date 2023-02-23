У лютому 2022 року "Бумбокс" гастролював зі всеукраїнським туром. За два дні до повномасштабного вторгнення Росії музиканти були в Маріуполі. Вони останні, хто вийшли на сцену драмтеатру, зруйнованого російською авіабомбою.

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Як "Бумбокс" виступав у драмтеатрі Маріуполя за два дні до вторгнення

Рік тому, 22 лютого 2022 року, "Бумбокс" грав у Маріупольському драматичному театрі. Це був останній концерт, який відбувся у МДТ. Але ми обов'язково зіграємо концерт у відновленому театрі відновленого Маріуполя. Боротьба триває,

– натхненно написали у фейсбуці.

"Бумбокс" на концерті в драмтеатрі Маріуполя / Фото Артура Радька

"Бумбокс" на концерті в драмтеатрі Маріуполя / Фото Артура Радька

"Бумбокс" на концерті в драмтеатрі Маріуполя / Фото Артура Радька

У коментарях об'явилося багато тих, хто був на сольнику "Бумбокса" в Маріуполі, а дехто пригадав концерт гурту в окупованому зараз Мелітополі, який відбувся за день до великої війни, 23 лютого:

"Рік тому, 22.02.22, біля драма на мітингу я зустріла Андрія Хливнюка. Від здивування забула, як його звуть і сказала: "О, Хливнюк". А він посміхнувся";

"Ніколи не забудемо цей вечір! Останній концерт у моєму рідному місті! Маріуполь – це Україна. Чекаємо на концерт у відновленому Маріуполі! Слава Україні";

"Я була на тому концерті. Це було неймовірно! А через 2 дні почалася війна";

"Це був неймовірний концерт. Дякую, що приїхали, ці спогади гріють душу. Останній концерт у місті, яке знищили рашисти. Останні щасливі миті";

"А 23 в окупованому нині Мелітополі. Моя світлина на аватарці з того концерту. Прапор захований. Мрію, що після деокупації, я повернуся додому, відкопаю цей прапор, і на ньому розпишуться музиканти "Бумбоксу";

"Останній вечір вдома, у Мелітополі, був саме на концерті "Бумбоксу" 23 лютого. Дякую за той концерт, за останні позитивні емоції".

Так боляче усвідомлювати, що деякі люди, які в той день були на концерті, мабуть, уже не з нами,

– щемливо написала одна з шанувальниць "Бумбоксу".

Нагадаємо, що 22 лютого 2022 року, за два дні до нападу Росії, перед драмтеатром справді зібрався патріотичний мітинг, на який місцеві прийшли з жовто-блакитними прапорами, плакатами "Маріуполь – це Україна", "Росія – країна агресор", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь".

Перед концертом до маріупольців вийшов Андрій Хливнюк і звернувся зі словами підтримки: "Ми не боїмося, ми в себе вдома, ніхто нас звідси не вижене. Хоча, хай спробують, придурки. Слава Україні. Дякую, що ви є. Якби цього не було, ми б давно вже втратили цю країну". Після цього лідер "Бумбоксу" вступив до лав патрульної поліції Києва, а зараз – пілот ударного дрона на фронті.