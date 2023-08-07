Люди хочуть забути про війну, – Женя Галич відповів, що його здивувало після повернення з фронту

Український музикант, лідер гурту O.Torvald Женя Галич в червні повернувся з фронту і зараз перебуває на ротації. Артист не приховує, що його дуже дивує поведінка людей в тилу.

Музикант також зізнався, чи хотів би виїхати з України, якби отримав таку можливість. Про це Євген сказав під час відповідей на питання в інстаграм-сторіс.

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Що здивувало Женю Галича в тилу

За словами співака, він побачив дивну поведінку людей під час війни.

Здивувало небажання деяких людей миритися з тим, що в країні йде війна, бажання забути про це і займатися своїми справами, прикриваючи це "економічним фронтом" чи ще чимось,

– пояснив Галич.

Крім того, музиканта здивувало хамство та агресія людей один до одного. Він каже, що всі мають допомагати. "Байдуже, якщо ти багатий, але не допомагаєш армії настільки, щоб наша країна перемогла", – додав Галич.



Женя Галич зізнався, що його дивує в тилу / Скриншот

На його думку, зараз чоловікам, навіть звичайним студентам чи робітникам, треба проходити військову підготовку. "Готуватися потрібно завжди, бо з таким є**нутим сусідом треба буде готовим", – підсумував Євген.

Військовий нагадав, що на ротації він ще з червня, проте не знає, скільки це ще триватиме. За його словами, підрозділ зараз відновлюється.

Чи хотів би він виїхати

Артист зізнається, що має таку можливість, проте не хоче цього робити.

Я не маю бажання виїжджати. Я тут корисний. Як тільки я зрозумію, що буду кориснішим десь ще і цим наближатиму перемогу, то буду робити так,

– відповів Галич.

До слова, нещодавно гурт O.Torvald вперше з початку повномасштабного вторгнення випустили пісні. У кліпі до треку "Дихай" Женю Галича затопило в лікарняній палаті, а в пісні "Голосові" гурт записав повідомлення від військових з Бахмута.