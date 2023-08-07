Музыкант также признался, хотел лы уехать из Украины, если бы получил такую возможность. Об этом Евгений сказал во время ответов на вопросы в инстаграм-сторис.
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Что удивило Женю Галича в тылу
По словам певца, он увидел странное поведение людей во время войны.
Удивило нежелание некоторых людей мириться с тем, что в стране идет война, желание забыть об этом и заниматься своими делами, прикрывая это "экономическим фронтом" или еще чем-то,
– объяснил Галич.
Кроме того, музыканта удивило хамство и агрессия людей друг к другу. Он говорит, что все должны помогать. "Безразлично, если ты богат, но не помогаешь армии настолько, чтобы наша страна победила", – добавил Галич.
Женя Галич признался, что его удивляет в тылу / Скриншот
По его мнению, сейчас мужчинам, даже обычным студентам или рабочим, нужно проходить военную подготовку. "Готовиться нужно всегда, потому что с таким е**нутым соседом надо будет готовым", – подытожил Евгений.
Военный напомнил, что на ротации он еще с июня, однако не знает, сколько это продлится. По его словам, подразделение сейчас восстанавливается.
Хотел лы он уехать
Артист признается, что имеет такую возможность, но не хочет этого делать.
У меня нет желания уезжать. Я здесь полезен. Как только я пойму, что буду полезнее где-то еще и этим приближать победу, то буду делать так,
– ответил Галич.
Недавно группа O.Torvald впервые с начала полномасштабного вторжения выпустили песни. В клипе к треку "Дыши" Женю Галича затопило в больничной палате, а в песне "Голосовые" группа записала сообщения от военных из Бахмута.