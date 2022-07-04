Женя Галич одужав і показав епічні фото з тренувань у ЗСУ
Джерело:інстаграм Жені Галича
Український виконавець Женя Галич нещодавно перебував у лікарні після служби, але зараз з ним все гаразд і він повернувся у стрій. Чоловік зміг пройти чергові навчання для покращення своїх бойових навичок.
Певний час Женя Галич перебував на реабілітації у Києві, де був вражений мирним життям міста. Де зараз перебуває артист – невідомо, але на кадрах помітно, що це не зона бойових дій.
Важливо Головне пам'ятати, якою ціною, – Женя Галич про мирний Київ, куди повернувся з фронту
Тренуватися, навчатися, просити порад та уроків у бойових пацанів, ділитися досвідом, ставити інколи дурні запитання, помилятися, ставати кращим потрібно постійно!!! Тому, як тільки випадає можливість та час – я завжди сумлінно виправляю свої криві рухи, – розповів Женя в інстаграмі.
Автором знімків став Дмитро Трембанчук, який зафіксував зірку під час навчальних стрільб. Кадри вийшли дуже ефектними.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
Галич у війську
- Лідер гурту O.Torvald у перші днів повномасштабної війни відправив свою дружину з дітьми за кордон, а сам перебрався у Львів, аби волонтерити для ЗСУ.
- Перші місяці він допомагав бійцям, тому що його не брали ні в ЗСУ, ні в ТрО.
- У військо чоловік вступив всередині квітня, проте невідомо, де саме вже встиг побувати Женя.
- З його гурту на фронті також перебуває гітарист – він воює у "самому пеклі".