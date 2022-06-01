Женя Галич показав будні військового: "У санаторії "Шляпа" дуже потрібний душ"

Лідер гурту O.Torvald нещодавно відправився у військо в ЗСУ. Де саме перебуває чоловік – невідомо, проте кілька кадрів місця служби він показав.

Перші кілька місяців Женя Галич допомагав війську, волонтеривши у Львові на потреби армії. Згодом його взяли у лави військових – тепер чоловік має змогу обороняти країну з автоматом.

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На нових знімках Женя Галич одягнений у форму та має військове спорядження. Зізнався, що дуже хоче сходити в душ, але його немає.

"У санаторії "Шляпа" дуже потрібний душ. Добраніч", – пожартував артист, назвавши місце свого перебування на честь головного убору товариша, що з ним на фото.



Женя Галич у війську / Фото з інстаграм-сторіс артиста



Женя Галич у війську / Фото з інстаграм-сторіс артиста

У коментарях підписники подякували артисту за оборону країни та назвали його "рок-героєм":

"Дякую, Женя, що бережеш мій сон! Мирної нам ночі";

"Рок-герой";

"Дякую за наш спокій, бережи себе";

"Спокійної та тихої ночі, Жень";

"Добраніч. Дякую за службу";

"Жека, пофіг на той душ, коли ти залишив таку довжину волосся. Чекаю на зустріч після перемоги!"

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Галич в армії

Зазначимо, що раніше Галич розповідав, що автомат на початку війни йому не дали, тому він відчував себе малокорисним для країни.

Автомат мені не дали… І я (думаю, як і більшість чоловіків, в яких не вийшло призватися) відчуваю себе "не корисним". Картаю себе за те, що недостатньо роблю, не все виходить, як то кажуть "не при ділі". Та мій "комбат" сказав не вимахуватись і допомагати тим, чим можу,

– казав виконавець.

Про те, що його взяли в армію, лідер O.Torvald повідомив у своєму інстаграмі в середині квітня. Там він попросив небайдужих допомогти з коштами, аби придбати деякі речі для оборони країни.