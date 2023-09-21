Не вважається українкою і перебуває під санкціями: де зараз Жанна Бадоєва, яка мовчить про війну

Телеведуча Жанна Бадоєва отримала популярність завдяки українським шоу, але вирішила дотримуватись позиції "поза політикою". Зараз вона живе в Італії та продовжує замовчувати війну.

Жанна Бадоєва народилася в Литві, але отримала українське громадянство та навчалась у Києві. Згодом почалась її кар'єра на телебаченні. 24 Канал розповість про діяльність Жанни Бадоєвої та де перебуває ведуча зараз.

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Кар'єра Жанни Бадоєвої

У 2011 році Жанна та Алан Бадоєви взяли участь у зніманнях українського шоу "Орел і решка". Але вже наступного року ведуча пішла з програми, бо не хотіла жертвувати сім'єю.



Бадоєви на зйомках / Скриншот з відео

Відтоді Жанна Бадоєва брала участь і в інших телепроєктах: була суддею "Майстер Шеф", працювала з Коляденком у шоу "Не зупиняй мене", працювала в російському шоу "Битва салонів". За словами самої телеведучої, з 2013 року вона перестала працювати в Києві.

Як Жанна Бадоєва перестала бути українкою

У 2019 році Жанна Бадоєва зізналась, що вийшла заміж за українського бізнесмена Василя Мельчинина та заради цього шлюбу відмовилась від українського громадянства на користь італійського.

Я працюю в розважальному слоті, тому, в принципі, я розважаю людей усього світу,

– таку позицію займала ведуча.

Водночас вона продовжила зніматися у російських телепроєктах.

Жанна Бадоєва обрала позицію замовчування війни та повномасштабного вторгнення, хоч і далі живе в Італії. Окрім того, ведуча восени 2022 року відновила зйомки свого проєкту "Жизнь других", який виходить не лише в ютубі, але й на російському телебаченні. Вочевидь, Жанна вважає нормальним продовжувати працювати на російську аудиторію.

Нещодавно ведуча оголосила, що свій туристичний проєкт вона запустить на іншому ютуб-каналі, де транслюватиме його англійською.



Жанна заговорить англійською / Фото з інстаграму ведучої

Як позицію Жанни коментують інші

У зв'язку з проросійською позицією Бадоєвої, у січні 2023 року її внесли до. Тобто на території країни заблоковані її активи, припинені будь-які культурні обміни й співробітництва.

Колишній чоловік Жанни Алан Бадоєв не критикує ексдружину через її мовчання. Він вважає, що зараз невдалий час для обговорення цієї теми. Водночас ведучій з чоловіком начебто "є що сказати" з приводу накладених санкцій.

На запитання, чому Жанна знімає проєкти для російського пропагандистського телебачення, Алан відповів, що "не хоче давати корм для рибок".

За колишню колегу заступався і її колишній колега Євген Синельников, який пережив окупацію Бучі. За його словами, ведуча "тут думками й серцем". Вона нібито зберігає мовчання через певні обставини.