Не вважається українкою і перебуває під санкціями: де зараз Жанна Бадоєва, яка мовчить про війну
Телеведуча Жанна Бадоєва отримала популярність завдяки українським шоу, але вирішила дотримуватись позиції "поза політикою". Зараз вона живе в Італії та продовжує замовчувати війну.
Жанна Бадоєва народилася в Литві, але отримала українське громадянство та навчалась у Києві. Згодом почалась її кар'єра на телебаченні. 24 Канал розповість про діяльність Жанни Бадоєвої та де перебуває ведуча зараз.
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Кар'єра Жанни Бадоєвої
У 2011 році Жанна та Алан Бадоєви взяли участь у зніманнях українського шоу "Орел і решка". Але вже наступного року ведуча пішла з програми, бо не хотіла жертвувати сім'єю.
Бадоєви на зйомках / Скриншот з відео
Відтоді Жанна Бадоєва брала участь і в інших телепроєктах: була суддею "Майстер Шеф", працювала з Коляденком у шоу "Не зупиняй мене", працювала в російському шоу "Битва салонів". За словами самої телеведучої, з 2013 року вона перестала працювати в Києві.
Як Жанна Бадоєва перестала бути українкою
У 2019 році Жанна Бадоєва зізналась, що вийшла заміж за українського бізнесмена Василя Мельчинина та заради цього шлюбу відмовилась від українського громадянства на користь італійського.
Я працюю в розважальному слоті, тому, в принципі, я розважаю людей усього світу,
– таку позицію займала ведуча.
Водночас вона продовжила зніматися у російських телепроєктах.
Жанна Бадоєва обрала позицію замовчування війни та повномасштабного вторгнення, хоч і далі живе в Італії. Окрім того, ведуча восени 2022 року відновила зйомки свого проєкту "Жизнь других", який виходить не лише в ютубі, але й на російському телебаченні. Вочевидь, Жанна вважає нормальним продовжувати працювати на російську аудиторію.
Нещодавно ведуча оголосила, що свій туристичний проєкт вона запустить на іншому ютуб-каналі, де транслюватиме його англійською.
Жанна заговорить англійською / Фото з інстаграму ведучої
Як позицію Жанни коментують інші
Колишній чоловік Жанни Алан Бадоєв не критикує ексдружину через її мовчання. Він вважає, що зараз невдалий час для обговорення цієї теми. Водночас ведучій з чоловіком начебто "є що сказати" з приводу накладених санкцій.
На запитання, чому Жанна знімає проєкти для російського пропагандистського телебачення, Алан відповів, що "не хоче давати корм для рибок".
За колишню колегу заступався і її колишній колега Євген Синельников, який пережив окупацію Бучі. За його словами, ведуча "тут думками й серцем". Вона нібито зберігає мовчання через певні обставини.