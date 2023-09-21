Жанна Бадоева родилась в Литве, но получила украинское гражданство и училась в Киеве. Со временем началась ее карьера на телевидении. 24 Канал расскажет о деятельности Жанны Бадоевой и где находится ведущая сейчас.

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Карьера Жанны Бадоевой

В 2011 году Жанна и Алан Бадоевы приняли участие в съемках украинского шоу "Орел и решка". Но уже в следующем году ведущая ушла из программы, потому что не хотела жертвовать семьей.



Бадоевы на съемках / Скриншот с видео

С тех пор Жанна Бадоева принимала участие и в других телепроектах: была судьей "Мастер Шеф", работала с Коляденко в шоу "Не останавливай меня", работала в российском шоу "Битва салонов". По словам самой телеведущей, с 2013 года она перестала работать в Киеве.

Как Жанна Бадоева перестала быть украинкой

В 2019 году Жанна Бадоева призналась, что вышла замуж за украинского бизнесмена Василия Мельчинина и ради этого брака отказалась от украинского гражданства в пользу итальянского.

Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира,

– такую позицию занимала ведущая.

В то же время, она продолжила сниматься в российских телепроектах.

Жанна Бадоева избрала позицию умалчивания войны и полномасштабного вторжения, хотя и дальше живет в Италии. Кроме того, ведущая осенью 2022 возобновила съемки своего проекта "Жизнь вторых", который выходит не только в ютубе, но и на российском телевидении. Очевидно, что Жанна считает нормальным продолжать работать на российскую аудиторию.

Недавно ведущая объявила, что свой туристический проект она запустит на другом ютуб-канале, где будет транслировать его по-английски.



Жанна заговорит по-английски / Фото с инстаграма ведущей

Важно! В связи с пророссийской позицией Бадоевой, в январе 2023 года ее внесли в санкционного списка Украины. То есть, на территории страны заблокированы ее активы, прекращены любые культурные обмены и сотрудничества.

Как позицию Жанны комментируют другие

Бывший муж Жанны Алан Бадоев не критикует экс-жену из-за ее молчания. Он считает, что сейчас неудачное время для обсуждения этой темы. В то же время ведущей с мужем вроде бы "есть что сказать" по поводу наложенных санкций.

На вопрос, почему Жанна снимает проекты для российского пропагандистского телевидения, Алан ответил, что "не хочет давать корм для рыбок".

За бывшую коллегу заступался и ее бывший коллега Евгений Синельников, переживший оккупацию Бучи. По его словам, ведущая "здесь мыслями и сердцем". Она якобы хранит молчание по определенным обстоятельствам.